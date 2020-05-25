Bir aydır yürüyen göçerler yaylalara ulaştı
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Bir aydır yürüyen göçerler yaylalara ulaştı

Bahar aylarında yaylaya çıkmak için 35 gün önce yola çıkan göçerler Faraşin Yaylasına ulaştı.

Bir aydır yürüyen göçerler yaylalara ulaştı
25.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:09

Bahar aylarında yaylaya çıkmak için 35 gün önce yola çıkan göçerler Faraşin Yaylasına ulaştı. Günlerdir yol yürüyen göçerler binlerce küçükbaş hayvanla yaylaya giriş yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylasına göçer akını başladı. Batman, Siirt, Mardin ve Bitlis'ten 35 gün önce yola çıkan göçer, binlerce hayvanla beraber Faraşin Yaylasına giriş yaptı. İlçe merkezinden yaylaya giriş yapan göçerler 5 ay boyunca Faraşin Yaylasındaki dağlarda hayvanlarını besleyecek.

Beytüşşebap Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş bu yıl Faraşin Yaylasına yoğun bir göçer akınının olduğunu söyledi. Aktaş, "Yıllardır yaylamıza bu kadar göçer gelmiyordu. İlkbahar aylarında olmamıza rağmen geçen yıllara göre çok erken bir yayla süreci başladı. Bu yıl her zamankinden daha çok göçer misafir edeceğiz inşallah. 35 gün önce yola çıkan göçerler ilçemizdeki yaylaya ulaştı. Bizler birimimiz bünyesinde çalışan memur arkadaşlarla beraber kontrollerini yapıyoruz. Ülkemizin ekonomisine büyük ölçüde katkı sunan yaylamız bu yıl daha çok göçeri ağırlıyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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