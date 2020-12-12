Bir Annenin Günahı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 3. Bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

Yeni oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Bir Annenin Günahı adlı yerli dizi bu akşam 20.00'da başlayacak. Peki Bir Annenin Günahı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 3. bölüm izle! Bir Annenin Günahı son bölümde neler oldu?

Yeni oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Bir Annenin Günahı adlı yerli dizi bu akşam 20.00'da başlayacak. Peki Bir Annenin Günahı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 3. bölüm izle! Bir Annenin Günahı son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Suna, 40'lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani "gerçek hayatın" farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

BİR ANNENİN GÜNAHI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan Bir Annenin Günahı 3. bölümünde Yağmur, Suna'nın Yusuf'un annesi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor!

Yusuf, Yağmur'a annesi Suna'yı tanıştırdığı sırada aralarındaki negatif enerjiyi sezer. Yağmur, babasının ölümünden sonra yaşananlardan dolayı katil zanlısı olarak Bekir'in yanında gördüğü Suna'ya karşı olumsuz düşüncelerin içine girer. Yusuf'un mezun olup Bekir'in savunma avukatı olması da Yağmur'un düşüncelerinde karmaşa yaratır. Duruma karşı aldığı sert tavır Yusuf ile arasına mesafe koyar. Yusuf bu mesafeyi ortadan kaldırmak için elinden geleni yapar ve Yağmur ile biraz olsun aralarını düzeltir.

Yusuf'un, davayı alması Suna'yı da tedirgin eder. Yusuf'un, Bekir'in suçsuzluğunu ispat için attığı her adım yavaş yavaş kendisinin sırrına doğru gelmektedir. Suna büyük bir cenderenin içinde çıkış yolları ararken Bekir'den ilginç bir hamle gelir. Duruşma esnasında söyledikleri soruşturmaya önemli bir yön verir. Başta Suna olmak üzere bu açıklama herkeste büyük şaşkınlık yaratır.

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Annenin Günahı 5. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.