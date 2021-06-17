Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?
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Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?

Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?" sorusu yer aldı. Peki, Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Biontech kan pıhtılaşması yapar mı, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

BİONTECH YAN ETKİSİ VAR MI?

Sağlık Bakanlığı Covid 19 aşısı yan etkiler konusunda sitesinde yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi.

COVID-19 Aşısı Sonrası Yan Etkiler:

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?
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