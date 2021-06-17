Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?" sorusu yer aldı. Peki, Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkisi var mı?