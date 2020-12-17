BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil
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BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil

17.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Pfizer ve BioNTech aşıları elitlere yapılacak, Çin'den gelecek aşılar ise normal halka yapılacak" şeklindeki iddialara yanıt verdi. Koca, "Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak" dedi.

Koronavirüs salgınının etkisi hala devam ederken, yapılan aşı çalışmaları insanları umutlandırdı. Pfizer ve BioNTech'in geliştirmiş olduğu koronavirüs aşısı ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde onaylanırken, Türkiye ise Çin aşısını vatandaşlara uygulamaya başlayacak.

Bu durum tartışma konularını da beraberinde getirirken, Pfizer ve BioNTech'in elitlere, Çin aşısının ise normal insanlara yapılacağı öne sürülmüştü. Gazeteci Abdulkadir Selvi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı ve bu iddiaları sordu.

"BİRÇOK KİMSE SİNOVAC'I DAHA ÇOK TERCİH EDECEK"

Selvi'nin yönelttiği, "Pfizer ve BioNTech aşılarının elitlere yapılacağı, Çin'den gelecek aşıların normal halka yapılacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor, öyle mi olacak?" şeklindeki soruya yanıt veren Koca, "Ben şunu çok rahat söyleyebilirim, bilim insanlarımız aşıların menşeine bakmadan teknolojisini vatandaşımıza anlattığı sürece, birçok kimse Sinovac ya da inaktif dediğimiz aşıyı yapmayı daha çok tercih edecek" dedi.

"İNAKTİF AŞIYI DAHA ÇOK ÖNEMSEYECEKLERİ KANAATİNDEYİM"

Açıklamalarına devam eden Koca, "Çin aşısını. Yani inaktif dediğimiz, bizim sözleşmeyi imzaladığımız aşıyı. Vatandaşımız teknolojisini ve kısa, orta ve uzun dönem güvenilir bir aşı olduğunu öğrendikçe, birçok kimse özellikle o aşıyı tercih edecektir. Ben dünyada da birçok ülkenin imkan bulabilirlerse inaktif aşıyı daha çok; süreçte önemseyecekleri kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN RİSKİNE GÖRE AŞIYI YAPACAĞIZ, SINIFINA GÖRE DEĞİL"

Selvi daha sonra, "Elitler ve halk diye bir ayrımınız olacak mı?" sorusunu yine yöneltti. Soruya açık şekilde cevap veren Koca, "Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu'nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Onu detaylandıracağız. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak" dedi.

TÜRKİYE'DE AŞI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Aşı ile ilgili Çin tarafından herhangi bir sorunun olmadığını ve sadece birkaç günlük prosedür olduğunu belirten Koca, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir" diye konuştu.

BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil
Haber Yorumları (14)
ZOİ: 11 ARALIK DEDİNİZ NİYE YANLIŞ TARİH VERDİNİZ
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HAKAN ARSLAN: Çin Almanya'' dan 100 milyon doz virüs aşısı alacak. Türkiye Çin'' den alıyor, Çin Almanya'' dan alıyor Gel de çık bu işin içinden. .
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BIKTIRDINIZ...: derdi para olanın ne vatana ne vatandaşa faydası olur. tek dertleri para para para. sağlıkmış önemi yok tek dertleri koltuk ve para sevdası
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