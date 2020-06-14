Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken yaklaşık 1 dakika süren deprem anında çekilen görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
14.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:46
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bingöl Karlıova'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 5,8 olarak revize etti. Depremin derinliği ise 5 kilometre.
AFAD "BÜYÜKLÜK 5,7" DEDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5,7 olarak belirtildi.
1 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık bir dakika süren deprem anınında vatandaşlar evlerinde sallanan avizelerin görüntülerini kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.
Sarsıntılar Erzurum, Malatya, Muş, Elazığ, Tunceli ve birçok çevre ilde de hissedildi.