Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen sivil ve silahsız 33 asker anıldı

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil ve silahsız 33 asker için anma töreni yapıldı.

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil ve silahsız 33 asker için anma töreni yapıldı.

Saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde 9 yıl önce yapılan temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı"nda düzenlenen törende konuşan 49. Komando Tugay Komutanlığı İstihbarat Kurmay Binbaşı Ahmet Erbey, 33 vatan evladının savunmasız haldeyken terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini söyledi.

33 askerin vatanını, bayrağını ve vatandaşların canlarını korumak için aileleri tarafından davulla, zurnayla ve ellerine kına yakılarak askere uğurlandığını dile getiren Erbey, "Silahsızdı şehitlerimiz, her biri fidan boylu, tertemizdi. Düzenlenen bu törende amacımız, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi unutmadığımızı ve ebediyete kadar da unutmayacağımızı, bununla birlikte karşı karşıya olduğumuz hainliğin farkında olmayan, terörün dini, dili ve milleti olmadığını görmek istemeyen gözlere de bu hainliği göstermektir." dedi.

"Eli kanlı katillerin hain planları için Bingöl'ü seçmesinin nedeni, terörün geçek yüzünü gören Bingöllüleri diğer illerde yaşayan vatandaşlarımızın gözünde düşman etmektir. Oysa Bingöl halkı güzel ülkemizin dört bir köşesini her türlü düşmana karşı geçmişte olduğu gibi bugün de savunmakta, şehit ya da gazi olmaktadır. Yürekleri sevgiyle dolu Bingöl halkı terörle değil, güzellikleriyle, iyilikleriyle ve şanlı kahramanlarıyla anılmak istiyor." ifadelerini kullanan Erbey, Türk milletinin ilelebet özgür olmasını aziz şehitlere borçlu olduğunu kaydetti.

Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan da o dönemde terörün tüm baskılarına ve tehditlerine rağmen Bingöl halkının terör örgütü PKK ve iş birlikçilerine asla destek vermediğini dile getirdi.

"Bu kurşunlar sadece 33 askerimize değil tüm Bingöl halkının kalbine saplanmıştır." diyen Tan, bugün gelinen noktada Türkiye'nin teröre karşı daha kararlı ve güçlü olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindekiler şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlerin temsili mezarında nöbet tutan askerler, onların isimleriyle Vali Kadir Ekinci'ye tekmil verdi.

Törene, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Akgündüz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mesut Kandemir, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, kurumların temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş