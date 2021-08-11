Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in şehit edilmesi 42 yıldır hafızalardan silinmedi

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan eski Belediye Başkanı Hikmet Tekin, annesi ve kardeşi, hain saldırının 42. yılında anılıyor.

Bingöl'de terör saldırısında şehit olan eski Belediye Başkanı Hikmet Tekin, annesi ve kardeşi, hain saldırının 42. yılında anılıyor.

Hikmet Tekin, 12 Ağustos 1979'da ramazan ayında Genç ilçesinde ablasının evinde iftar yaptıktan sonra, il merkezine dönmek üzere annesi Hürmüye, kardeşi Ahmet Tekin ve 12 yaşındaki yeğeni Selma Dopdoğru'nun bulunduğu otomobiliyle yola çıktı.

Tekin'in aracı Bingöl-Genç kara yolu 8. kilometresi İçmeler mevkisinde teröristlerce pusuya düşürüldü.

İlk pusudan kurtulduktan sonra, ikinci pusuda teröristlerin silahlı saldırısı sonucu Hikmet Tekin, annesi Hürmüye, kardeşi Ahmet Tekin şehit oldu, yeğeni Selma Dopdoğru, anneannesinin üzerine siper olmasıyla yara almadan kurtuldu. Yaşadıklarından dolayı geçirdiği nörolojik rahatsızlık sonucu yatağa mahkum kalan Selma Dopdoğru, geçen yıl nisan ayında hayatını kaybetti.

Aradan geçen 42 yıla rağmen teröristlerin hain saldırısı hafızalardan silinmedi.

Annesi ve kardeşiyle merkeze bağlı Yenibaşlar köyünde yan yana defnedilen Tekin'in Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mezar taşında, "Din, devlet ve millet uğrunda hizmet ederken kızıl kurşunlara hedef olan şehit" yazısı yer alıyor.

Tekin'in kuzeni İbrahim Tekin, AA muhabirine, Hikmet Tekin ile çocukluklarının birlikte geçtiğini, kendileri için ağabey olduğunu söyledi.

Kuzeninin çocuk yaşlarında bile çok farklı bir insan olduğunu anlatan İbrahim Tekin, hep ona benzemek için uğraştıklarını ve onu örnek aldıklarını kaydetti.

"Biz onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutulması da mümkün değil. Acı çok büyük." diyen Tekin, şöyle konuştu:

"27 yaşında belediye başkanı olmuştu. O zaman Rusya'daki radyo kanalları onu hedef gösterdi. Doğu'nun Başbuğu dediler. 'Doğu'da onun gibi 1-2 insan var, onlar aradan çıkarsa biz buraya rahat yerleşiriz' diye o zamanki sol örgütler hedef gösterdi. O zaman onlara 'Apocu' deniyordu, onlar şehit etti. Şehit olduğu geceyi hiç unutamam. O gece olay yerine gittim, arabadan çıkardık cenazeleri. Bingöl Devlet Hastanesinde otopsi yaptıktan sonra cenazeleri teslim aldık. Savcı bana imzalattı raporu ve cenazeleri köye getirdik."

"Hz. Ömer'in adaletini güden bir yapısı vardı"

Yeğeni Fuat Sezai Dopdoğru da dayısının, annesinin iftar davetine icabet ettikten sonra saldırıya uğradığını anımsattı.

Olay gerçekleştiğinde 17 yaşında olduğunu kaydeden Dopdoğru, "Annemin anlatımına göre dayım 7 yaşında namazını kılan biriydi. Adaletliydi, Hz. Ömer'in adaletini güden bir yapısı vardı. Hem bileği güçlüydü hem de sosyal aktiviteye önem veren bir insandı. 1974-1975 yıllarında Ankara'da üniversiteler arası boks şampiyonluğu vardı ve boks hocasıydı. Bizimle bir arkadaş gibiydi. " ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Nurettin Varol da Tekin'in MHP'nin Türkiye'de seçilen ilk belediye başkanı olduğunu söyledi.

Varol, 1977 seçimlerinde Türkiye genelinde MHP'den 4 belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak şunları anlattı:

"Bingöl küçük olduğu için ilk açıklanan belediye başkanı o olmuştu. MHP tarihinde seçilen ilk belediye başkanı olarak geçmişti. Bu durum tüm dünyada ses getirdi, 'nasıl olur da Doğu'da MHP Belediye Başkanlığını kazandı' dediler. Belediye başkanıyken evini taradılar, bunda yara almadan kurtuldu. İkinci kez suikast girişiminde bulundular, bu vatan hainleri. Rahmetli bu olayda yaralanmıştı. Elazığ'da hastanedeyken bile rahat durmadı bu hainler, kanına zehir koymaya çalıştılar. O zaman Alparslan Türkeş, Elazığ'da özel uçak gönderiyor.

Ameliyatı Ankara'da yaptırıyor, bir böbreğini alıyorlar. Raporu bitmeden Bingöl'e dönüyor. Bingöl'e girmeden önce birileri 'gitme seni vururlar' diyor. Hatta Alparslan Türkeş de 'seni Türk Federasyonuna gönderelim' diyor. Tabi o, 'Allah bizim kaderimize ne yazdıysa biz onu göreceğiz. Seçimi kazandım, diyecekler ki seçimi kazandı kaçtı' diyor ve gelip görevinin başına geçiyor."

Her yıl Tekin için anma programı düzenlediklerini dile getiren Varol, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sadece mezar başında mevlit verileceğini ve Kuran-ı Kerim okunacağını aktardı.

Hikmet Tekin kimdir?

Hikmet Tekin, 1950 yılında Bingöl'de doğdu, ilk ve ortaöğrenimini kentte tamamladı. Bingöl Lisesinden mezun olan Tekin, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

Bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) çalışan Tekin, KYK İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Müdür Yardımcılığı ve Elazığ Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı. 11 Aralık 1977 Mahalli İdareler Seçimleri'ne MHP'den aday gösterilen Tekin, oyların yüzde 33'ünü alarak 27 yaşında Bingöl Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş