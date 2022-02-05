Binali Yıldırım, Zonguldak'taki toplu açılış töreninde konuştu: (2)

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin yerli ve milli ürünleriyle, savunma sanayi ekipmanlarıyla artık daha güvende olduğunu, dostlarına da yardım ettiğini belirterek, "Bugün hamdolsun onların afrasına, tafrasına ihtiyacımız yok. Ağız kokularını çekmek durumunda değiliz, artık kendi işimizi kendimiz görüyoruz." dedi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Yıldırım, ismini yaşatmak için tünellere adını verdikleri Duralı'ya Allah'tan rahmet diledi.

Yıldırım, Zonguldak'ın her şeyin en güzeline layık olduğunu dile getirdi. Açılışların, yollar, yatırımlar, köprüler ve tünellerle sınırlı olmadığını, birçok eserin açılışının yapılacağını aktaran Yıldırım, "Bütün bu eserler hayırlı uğurlu olsun. Karadon Müessesesinin 1 Nolu Kuyu Derinleştirme Tesisi de tamamlandı, bunu da hizmete alacağız. TOKİ olarak Zonguldak merkezde Üzülmez, Terakki Mahalleleri, Çaycuma'da Karamusa Mahallesi, Devrek Çaydeğirmeni'nde yapılan 1683 konut, 3 cami, 6 ticaret merkezinin de açılışını bugün yapıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Zonguldak'ın elektrik altyapısının iyileştirilmesi için yapılan hizmetleri de bugün açacaklarını belirterek "Bunların toplam yatırım tutarı da 172 milyon lira. Aynı şekilde Bakacakkadı, Perşembe, Çatalağzı beldelerinde de doğalgaz bağlantısı gerçekleşti, bunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kilimli ilçesinde spor ve çocuk oyun alanları, Alaplı'da asfalt çalışmaları, Karaman'da kilit parke yol çalışması, Karapınar pazar yeri yapımı da gerçekleştirilmiş olup bunların da açılışını gerçekleştiriyoruz. Su kaynaklarını daha iyi kullanmak için vatandaşa temiz ve kaliteli su ulaştırmak için Nebioğlu Atıksu Arıtma Tesisi, Kozlu Sivriler İçme Suyu Tesisi'ni de bugün hizmete açıyoruz. Kozlu'da taş duvar ve betonarme kanal yapımı ve onarılan parkların da açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hizmetlerde büyüklerimizi, yaşlılarımızı da ihmal etmedik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Devrek'te 60 yaşlı vatandaşımıza hizmet verecek huzurevini tamamladı, onun da açılışını yapıyoruz."

Eskiden koalisyon dönemlerinde Bakanların illeri arayıp "Ya ne olur bir şey bulun da açalım. Hiç değilse bir çeşme de mi bulamıyorsunuz?" diye serzenişte bulunduklarını aktaran Yıldırım, "Biz şimdi artık tek tek açılışları yapamıyoruz, toplu yapıyoruz, yine yetişemiyoruz. İşte millet, işte hizmet. Zonguldak'taki hemşehrilerimize, sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Amacımız, sizlerin rahatını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak, huzur ve güvenli ortamlar sağlamak." diye konuştu.

Binali Yıldırım, binlerce eseri tamamlayıp milletin emrine vermenin bahtiyarlığını yaşadıklarını vurgulayarak "Bugün iktidara talip olanların bu memlekette bir emeği var mı? Taş üstüne taş koymuşlar mı?" dedi.

Alandakilerin "Madenci sizinle gurur duyuyor" şeklindeki sloganları üzerine Yıldırım, "Gençler, kankalar, daha işimiz bitmedi. Daha çok yapacak işimiz var, gidecek çok yolumuz var. Bu toplu yolculukta beraber olmaya var mısınız? 2023'te, 2024'te Zonguldak'ta, Türkiye'de yeni destanlar yazacak mıyız? Yeni zaferlere imza atacak mıyız? Allah sizlerden razı olsun." diye karşılık verdi.

"Sinyal vermeye başlayan Grizu-263 Zonguldak'ın başarısıdır"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusunun ABD'den uzaya gönderildiğini de anımsatan Yıldırım, "Bu Grizu-263, tamamen yerli yapım uydu, bugün sinyal vermeye başladı. Bu başarı Zonguldak'ın başarısıdır. Büyük buluşlar, büyük eserler, küçük adımlarla başlar. İşte bunu başlatan da Zonguldak, Zonguldak'ın gençleri. Cumhurbaşkanımız boşuna demiyor 'Teknofest gençliği' diye. Gençler, önünüzde bir dünya var. Bu dünya bambaşka bir dünya. Bu dünyada sanal gerçeklik, yapay zeka, artırılmış gerçeklik var, yani başka bir kainatı keşfetme var. Metaverse dedikleri bu dünya, bu yeni alem, sizin aleminiz, gençlerin bize vereceği en güzel armağanlardan bir tanesi. Gençler buna hazır mısınız, yeni alemleri keşfetmeye var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Dünyanın bilgisini işleyerek okullarda, üniversitelerde alın terine akıl terini katarak geleceği artık bilişimle, teknolojiyle, yerli ve milli eserlerle daha güçlendireceklerini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için 20 yılda savunma sanayimizi yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'e çıkardık. Bu ülke tren rayı bile yapamıyordu, dışarıdan alıyordu. Biz göreve gelince Karabük'e dedik ki, 'Kardeşim sen 80 yıllık bir fabrikasın, bu tren rayını niye biz dışarıdan alıyoruz? Bunu niye siz yapmıyorsunuz? Bana dedikleri çok ilginç bir cevap vardı: 'Bizden kimse böyle bir şey istemedi.' 'O halde biz istiyoruz, yapın kardeşim.' dedik. Yaptılar mı? Yaptılar, hem de hızlı tren rayını da yaptılar, şimdi bütün dünyaya ihraç ediyorlar, kendi ihtiyacımızı da artık yerli ve milli imkanlardan karşılar hale geldik. Nerede azim varsa orada çözüm vardır. Azmettik, çalıştık, gayret ettik. Elhamdülillah kendi yerli, milli ürünlerimize savunma sanayi ekipmanlarımızla artık daha güvendeyiz, dostlarımıza da bu konuda yardım ediyoruz.

Bölgemizde kriz var, Suriye'de kriz var. Başbakanlığım dönemimde Kilis'e füzeler düşüyordu, 71 vatandaşımızı kaybettik. Dedik ki 'Kardeşim gelin, NATO üyesiyiz. NATO'nun sınırlarını korumak, sadece Türkiye'nin işi değil, sizin de işiniz. Buraya hava savunma sistemi kurun.' Ama maalesef hiç bu taleplerimize cevap vermediler, dikkate almadılar. O halde dedik ki kendi işimizi kendimizi yapacağız. Onun için yerli ve milli sanayiye daha çok emek verdik, daha çok yatırım yaptık ve bugün hamdolsun onların afrasına, tafrasına ihtiyacımız yok. Ağız kokularını çekmek durumunda değiliz, artık kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Bize de bu yakışır."

Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Duralı'nın oğlu Deniz Duralı, alana canlı bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra aracının direksiyonuna geçen Yıldırım, tünelleri kullanarak Kilimli Belediyesine geçti. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de eşlik etti.

(Bitti)