Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan devlet sayısı artacak

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye üyelerin sayısının artacağını belirterek, "Aynı kökten gelen dilleri konuşan veya bünyelerinde Türklerin yaşadığı devletler de bu topluluğun doğal üyesidir. Moğolistan bunlardan biridir. Balkan coğrafyasında Macaristan başta olmak üzere Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan. Arnavutluk, Makedonya ve bütün Balkan devletleri Türk Devletleri Teşkilatı'nın doğal bir üyesidir. Yine Rusya ve Çin de bu topluluğun doğal üyeleridir" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Moğolistan Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışı yapıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi temsilcileri katıldı. Yıldırım, açılış öncesinde dombra dinletisi veren sanatçı Şemsigül Jakupova'ya çiçek verdi. İKÇÜ Rektörü Saffet Köse ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Raev'in kürsüden, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş ile Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ochiryag Bayanjargal'ın video kayıt yoluyla konuşmaların ardından Binali Yıldırım kürsüye çıktı. 'Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları' isimli konferans veren Yıldırım, Türk dünyası ile ilgili konuştu.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, konferansın sonunda Yıldırım'a Orhun Yazıtları'nın minyatürünü verdi.