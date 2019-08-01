Binali Yıldırım'ın Belediye ziyareti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Belediye ziyaretine Vali Aydın Baruş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Hamza Dağ, AK Parti Ankara, Gaziantep, Sivas, Adıyaman, İzmir, İstanbul, Yalova ve Malatya Milletvekilleri, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Belediye Başkanları ve İlçe Belediye Başkanları ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Gürkan: Malatya Medeniyetin başladığı yerin adıdır

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya medeniyetin başladığı yerin adıdır. İnsanlık medeniyeti bu coğrafyada bu şehirde başlamıştır. İlk yerleşik hayatın, ilk devlet hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve taş devrinden demir devrine geçiş ile birlikte ilk demir kılıç'ın yapıldığı yerdir Malatya.

Türk İslam tarihi açısından baktığımız zaman Malatya'nın Anadolu'yu anayurt yapan destan şehirdir diyoruz. 1071'den 400 yıl önce Anadolu'nun fethi Malatya sancağında başlamıştır. Hasan Gaziler, Hüseyin Gaziler, Abdulvahap Gaziler ve Battal Gaziler bir tarafta kılıçla fetih yaparken, diğer taraftan Mevlanalar, Sadettin Koneviler, İbn-ül Arabîler burada ilim önderliğinde çalışmalar üstlenmişlerdir. Malatya bu anlamda hem Türk İslam Tarihi hem de İnsanlık tarihi açısından önemli bir merkezdir. Biz de bu şehrin Şehr-ül Emini olarak almış olduğumuz görevin vebalini ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Belediye Başkanlığını hiçbir zaman güne hitap eden Belediye Başkanı olgusu içerisinde değerlendirmedik. Belediye Başkanı olarak gelecek yılların nasıl belediye başkanı oluruz onun vizyonu içerisinde çalıştık. Bu güne kadarki çalışmalarımız hep bu vizyon üzerine olmuştur. Bundan sonraki süreçte Malatya tarihine yakışır hizmetlerin Mazisine layık hizmetleri bütün vatandaşlarımıza sunmak gayreti ve çabası içerisinde olacağız" dedi.

Gürkan: İstişarelere büyük önem veriyoruz

Başkan Gürkan, "Hizmetlerimizi yaparken halkın fikirlerini alma noktasında, sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunma ve kanaat önderleri ile istişarelerde bulunma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı göstermekteyiz. Bugün şehrimizde gerek Valimiz gerekse de Milletvekillerimiz ile birlikte şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında gayret gösteriyoruz. Sizleri Malatya'da görmekten, ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Başkan Gürkan ayrıca sosyal ve fiziksel belediye çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı.

Yıldırım: Başkanımızın başarısını artırarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde başarılar dileyen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Büyükşehir Belediye Başkanımız geçmişteki belediyecilik tecrübesini Malatya gibi ülkemizin gözbebeği, kayısının başkenti, insanlık tarihi kadar eski geçmişi olan Malatya Büyükşehir Belediyesinde de başarısını artırarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Malatya için söylenecek çok şey var. Bugün gün boyunca Malatyalı hemşerilerimiz ile ve gençlerle, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Çok güzel bir gün geçireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Yıldırım: Malatya'ya önemli hizmetler yaptık

Yıldırım, "Malatya, Anadolu yaylasının yiğit ve mert insanlarının yaşadığı ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birliğinin, beraberliğinin teminatı bir ilimizdir. Malatya'ya, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde geçen 17-18 yıl içerisinde önemli hizmetler yaptık. Bundan sonrada şüphesiz Malatya'da hizmetler devam edecektir. Bundan en ufak şüphemiz yok. Ben bu vesileyle Malatya'ya gelmemize vesile olan Malatya Gençlik Kollarındaki arkadaşlarımıza, Malatya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer bütün arkadaşlarımıza bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Benim içinde değişik bir program oldu.Daha önce resmi programlar için Malatya'ya birçok kez gelmiştik. Bu sefer biraz daha resmi olmayan bir program ile gelmek çok farklı bir duygu, daha fazla Malatyalı kardeşlerimiz ile hemhal olacağız, sohbet edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım: Yeni Malatyaspor'a UEFA elemelerinde başarılar diliyorum

Akşam gençlerle bir araya geleceğini belirten Yıldırım, "Yeni Malatyaspor da bu akşam UEFA elemelerinde rakibi Slovenya'nın Ljubljana takımı ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor'a da başarılar diliyoruz. Böylece sadece Türkiye'de değil, ülkemiz dışında da Kayısının Başkenti Malatya'yı temsil eder. Yeni Malatyaspor'un bir tanıtım videosu var. Çocuk ile dede arasında geçen güzel bir hikâye, gerçekten çok güzel düşünülmüş güzel bir tanıtım filmi. Gençlerimizin gelecek umudunun, heyecanının diri tutulmasına çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yapın konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a Arslantepe Höyüğünde bulunan ilk kılıcı temsil eden bir kılıç ve kayısı hediye etti.

Kaynak: Bültenler