BİM aktüel ürünler! BİM 13 - 16 Temmuz aktüel ürünler! 13 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler!
BİM 16 Temmuz 2021 aktüel kampanyasına kadar geçerli olacak ürünler neler? BİM kaçta açılıyor? BİM aktüel ürünler! BİM 13 - 16 Temmuz aktüel ürünler! BİM bu hafta aktüel ürünler!
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BİM 13 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Jenny&Willy Bebek Bezi 74,90 TL
Jenny&Willy Pudra Kokulu Islak Havlu 3x56 Adet 14,90 TL
Jenny&Willy Bebek Şampuanı 500 ml 8,50 TL
Jenny&Willy Bebek Sabunu 100 gr 3,50 TL
Jenny&Willy Bebek Kulak Çubuğu 60'lı 3,95 TL
Jenny&Willy Bebek Temizleme Pamuğu 60'lı 6,50 TL
Urban Durulanmayan Saç Bakım Kremi 150 ml 19,50 TL
Urban Sıvı Saç Kremi 200 ml 19,50 TL
Urban Saç Bakım Kremi 250 ml 19,50 TL
Urban Saç Bakım Şampuanı 250 ml 19,50 TL
Scarlett Hiyjenik Ped Eco Paket 11,50 TL
Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 34,90 TL
Queen Kağıt Havlu 12'li 25,90 TL
Kadın Seyahat Çantası 27,90 TL
Bella Sıvı Sabun 400 ml 2,95 TL
Ecco Soft Peçete 200'lü 24,90 TL
İdeal Buzdolabı Poşeti 3x20 Adet 7,90 TL
Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 9,90 TL
Güldal Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 2,95 TL
Colgate Parıldayan Beyazlık Diş Macunu 2x75 ml 24,90 TL
Mahmood 3'ü 1 Arada Hazır Kahve 36x18 gr + Fincan + Kavanoz Seti 19,90 TL
Abdullah Efendi Türk Kahvesi 250 gr 10,90 TL
Nescafe 3'ü 1 Arada Hazır Kahve 17,5 gr 0,75 TL
Jucy Meyvelim Armutlu İçecek 1 Litre 3,95 TL
Jucy Meyvelim Çilekli İçecek 1 Litre 3,95 TL
Fuse Tea Böğürtlen Aromalı Soğuk Çay 1,5 Litre 5,90 TL
Dimes Karışık Smoothie Karışık %100 Meyve Suyu 250 ml 4,95 TL
Dimes Ekşi Elmalı İçecek 1 Litre 4,95 TL
Aroma Mangolu İçecek 1 Litre 4,95 TL
Doğuş Tiryaki Çay 1 Kg 28,90 TL
Heby Fit Bitki Çayı 20x1,5 gr 12,50 TL
Booza Tahıllı Meyveli İçecek 330 ml 4,95 TL
Tat Ketçap 250 gr + Mayonez 210 gr + Hardal 230 gr 12,50 TL
Kızılay Nar Aromalı Maden Suyu 6x250 ml 8,90 TL
Le Cola Şekersiz Kola 6x330 ml 11,90 TL
Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay 4x250 ml 7,50 TL
Doğanay Limonata 6x330 ml 9,90 TL
Derya Ton Balığı 185 gr 6,90 TL
Bolbol Light Mayonez 900 gr 9,90 TL
Obamie Noodle 5li 375 gr 6,90 TL
Kelly's Fitness Club Pirinç Gevreği 400 gr 19,90 TL
Defne Kıvırcık Erişte - Saçaklı Erişte 500 gr 6,90 TL
Patito Cheddar Peyniri & Jalapeno Biber Aromalı Patates Cipsi 135 gr 3,95 TL
Patito İncecik & Kabuklu Patates Cipsi 150 gr 3,95 TL
Dudi Tutti Furutti Kornet 125 ml 2,95 TL
Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 gr 26,90 TL
Tadelle Sütlü Çikolatalı Dondurma 40 ml 2,95 TL
Algida Maraş Usulü Dondurma 500 ml 14,95 TL