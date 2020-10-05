Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!
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Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

05.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:05
Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Bim fırsat köşesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. 06 Ekim aktüel ürünleri sizleri bekliyor. Herkesi memnun edecek ürünleri bünyesinde bulunduran Bim, uygun fırsat ve kaliteyi sizlere sunuyor. Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

06 Ekim tarihinde satışa sunulacak Bim aktüel ürünleri arasında. Ev bütçesini düşünenleri yakından ilgilendiren bu haber, fırsatları ayağınıza getiriyor. Her evin ihtiyacı olan tencere, çatal ve bıçak seti, su bardağı, aspiratör gibi ürünleri en yakın Bim'de bulabilirsiniz. Bim aktüel ürünler neler? Bim fırsatları neler?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Torku

Dana Kangal Sucuk

• 500 g

Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Torku

Ruşeymli Labne

• 200 g

Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Torku

Pilavlık Bulgur

• 2,5 kg

Torku

Üzüm-Elma Sirkesi

• 500 ml

Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması

• 1 kg

Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Torku

Ruşeymli Çikolata Kaplı Bisküvi

• 3x84 g

Torku

Portakal Jöleli Bisküvi

• 306 g

Torku

Fındık Kremalı Gofret

• 142 g

Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Torku

Mocha

• 230 ml

Torku Banada

Kakaolu Fındık Kreması

• 1 kg

2'li Cımbız Seti

• Makaron desenli

Dekoratif Yastık

• Donut

New Well

6'lı Far Paleti

• Donut desenli

Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

A Plus Natural's

Şampuan

• Gül

• Zeytinyağı

Garnier

Botanik Makyaj Temizleyici

• Jel

• Tonik

Flormar

Kajal Liner

• Deep Black

A Plus Natural's

Sıvı Saç Kremi

• Gül

• Zeytinyağı

Bim 6 Ekim aktüel ürünler neler? Bim 6 Ekim 2020 Salı aktüel ürünleri neler? Bim aktüel kataloğu!

Pretty by Flormar

Eyeliner

Remove

Hazır Sir Ağda

• 100 ml

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