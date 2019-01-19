Bilun Alpan Sultan İçin Taziye Programı Düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vefat eden Osmanlı hanedanının sürgün edilişinin son tanığı ve 1. Abdülmecid'in torunu Bilun Alpan Sultan için taziye ve anma programı düzenledi.

Beşiktaş Yıldız Parkı Malta Köşkü'ndeki programa, hanedan üyelerinden Harun Abdülkerim Osmanoğlu, Osman Selahaddin Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yavuz Selim Osmanoğlu ile aile dostları ve sevenleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu programda Hanedan üyeleri taziyeleri kabul etti.

Programın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Orhan Osmanoğlu, Bilun Alpan Sultan'ın 1917'de doğduğunu ve sürgün sebebiyle henüz 6 yaşındayken İstanbul'u terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bilun Alpan Sultan'ın kendisine sürgün sırasında gemideyken herkesin ağladığını gördüğünü anlattığını söyleyen Osmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sormuş daha 6 yaşındayken annesine ve halasına. Söylememişler kendisine üzülmesin diye, 6 yaşındaki bir çocuğa sürgünü nasıl anlatabilirsiniz? Çok kültürlü bir hanım sultandı. Kendisi ile defalarca sohbet ettim, Türkiye Cumhuriyetine küskün ve kızgın olduğunu hiçbir zaman söylemedi. Ben saray terbiyesini almadım ama büyüklerimiz hakikaten bu terbiyeyi almışlar. Kurulan yeni cumhuriyet ve devlet için asla kötü bir söz söylememişlerdir, Allah rahmet eylesin, Bilun Sultan her zaman Türkiye için iyi sözler söylemiştir."

Kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın selamını ilettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilun Alpan Sultan'ı Türkiye'ye davet ettiğini dile getiren Osmanoğlu, ancak kendisinin Lübnan'da yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Bilun Alpan Sultan'ın geçen sene Lübnan'da rahatsızlanıp hastaneye yatırıldığında Emine Erdoğan'ın kendisi ile bizzat ilgilendiğini söyleyen Osmanoğlu, TRT'nin çektiği bir belgeselde Bilun Alpan Sultan ile röportaj yapıldığını dile getirdi.

Hanedan üyelerinden Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da, Bilun Alpan Sultan'ın sürgünün son tanığı olduğunun altını çizdi.

3 yıl önce babası Harun Abdülkerim Osmanoğlu ile birlikte hanedan üyelerinin Lübnan'da bir araya geldiğini ve sürgün sırasında çektikleri sıkıntıları anlattıklarını söyleyen Osmanoğlu, hanedan üyelerinin yıllarca Türkiye'ye giremediklerini ve kendi öz topraklarına yabancı gibi yaşamak zorunda kaldıklarını aktardı.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Bilun Alpan Sultan'ın vefatı sonrasında sürgün ile alakalı bilgilerin de kendisi ile gittiğini ifade ederek, hanedan üyelerinin sürgün sırasında çektikleri acıların Türk halkı tarafından merak edildiğini söyledi.

Osmanlı hanedanı üyelerinin sürgününü beyaz perdeye taşıyacaklarını aktaran Osmanoğlu çalışmalara kısa sürede başlayacaklarını bildirdi. Osmanoğlu, Bilun Alpan Sultan'ın tedavisi sırasında gereken tüm alakayı gösterdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA