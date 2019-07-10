Bilinçsiz spor aktiviteleri cerrahiyle sonuçlanabilir

Diyabet ve obezite ile mücadele için etkili bir yol olan sporla bağların koparılmaması uyarısında bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Işık , spor yaralanmalarına karşı uyardı. Işık, "Bilinçsiz sportif aktiviteleri cerrahi olarak düzeltilmesi gündeme gelen yaralanmalara yol açabilir. Özellikle fazla kilolu kişilerin spora, kas iskelet sistemini zorlayıcı hareketlerle başlamaması gerektiği" uyarısında bulundu.

Spor yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle fit bir görüntüye kavuşmak isteyenler spora yöneliyor. Sporun kalp damar hastalıkları gibi ölümcül rahatsızlıkların gelişme riskini önemli oranda azalttığını belirten Emsey Hospital İleri Eklem Cerrahisi Ünitesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Işık konu hakkında önemli bilgiler verdi.

EN SIK KAS, TENDON VE BAĞ YARALANMALARI GÖRÜLÜYOR

Havaların ısınmasıyla toplumda spor yapma isteğinin arttığını ifade eden Doç. Dr. Çetin Işık, sosyal yaşantının bir parçası haline gelen sporun yanlış yapılması halinde ortaya çıkabilecek yaralanmalar hakkında bilgi verdi:

"Yazın gelmesiyle kısa yoldan kilo verme telaşına giren kişilerde spor kazalarının görülme sıklığı artmaktadır. Bu kişilerde en sık kas, tendon ve bağ yaralanmaları olmaktadır. Menüsküs ve kıkırdak yaralanmalarının oranı da az değildir. Bilinçsiz sportif aktiviteler maalesef cerrahi olarak düzeltilmesi gündeme gelen yaralanmalara yol açabilmektedir. Spor yaparken yaşanılan sakatlanmaların sebeplerinden bazıları doğal yaşlanmayla ilgili olabiliyor. Genç bir kişi ile yaşlı bir kişi arasında kas kemik yapı farklılıkları vardır. Belli bir yaş üstü kişiler kendi sınırlarını iyi tespit ederek, yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçebilirler. Özellikle fazla kilolu kişiler spora başlamadan önce kas iskelet sistemini zorlayıcı hareketle başlamamalıdır. Koşmak gibi ağır egzersizlere geçmeden önce yürüyüş, yüzme ve küçük egzersizlerle kilo kontrol altına alınarak kas kitlesi arttırılmalıdır."

AYAKKABI SEÇİMİ ÖNEMLİ

"Yapılacak olan sportif aktivitenin türüne göre bilinçli olarak vücudumuzu spora hazırlamak, gelişebilecek sakatlıkların riskini azaltmaktadır. Spor sonrası oluşabilecek yaralanmaların tedavisi ve bu yaralanmaların yol açabileceği sakatlıklardan korunmak için basit önlemler alınabilir" ifadelerini kullanan Doç. Dr. Çetin Işık, "Örneğin; aşırı ve tekrarlayıcı aktiviteler mümkünse tercih edilmemeli, yapılacaksa seviyesi aşama aşama arttırılmalıdır. Spor yapılacak zemine uygun ayakkabı seçilmeli bu sayede daha az enerji tüketimi ve daha fazla verimlilik sağlanmalıdır" dedi.

"SPORU SINIRLAYIN"

Doç. Dr. Çetin Işık, 'Spor yapmak sağlıklı ancak fazla spor yaparak sağlığınızı tehlikeye atmayın' uyarısında bulundu.

Spor öncesi ısınma ve germe egzersizlerinin atlanmaması hatta spor cerrahisi konusunda deneyimli hekimlere başvurulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Işık, "Vücudunuza dayanamayacağından fazla yük yükleyerek kaslarınızı yormayın. Haftada 4 gün spor yaparak, diğer günlerde bisiklet kullanmak, koşmak ve yürümek gibi aktivitelerde bulunarak kaslarımızı dinlendirebiliriz. Herhangi bir yaralanma durumunda da ilk ve acil müdahale konusunda bilgili olmak yaralanma sonrası hasar şiddetini azaltabilir, hatta iyileşme süresini kısaltabilir. Yaralanan bölge yukarı kaldırılarak istirahate alınmalı, elastik bandaj ve soğuk uygulama yapılmalıdır. Soğuk uygulama direkt cilde temas etmeden yapılmalıdır. İlk müdahalenin ardından uygun en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA

- İstanbul