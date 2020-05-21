Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: AVM'lerden Bile Tehlikeli Son zamanlarda düşüş eğilimi gösteren yeni tip koronavirüs salgınında normal hayata dönüş yönünde birtakım adımlar atılmaya başlanmışken önemli bir uyarı geldi.

Son zamanlarda düşüş eğilimi gösteren yeni tip koronavirüs salgınında normal hayata dönüş yönünde birtakım adımlar atılmaya başlanmışken önemli bir uyarı geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamada bazı olası risklere değindi.

Berberler ve Kuaförler Tehlike Saçıyor

Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamalar sırasında yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı detaylara değindi.

"İki insanın bir araya gelmesini engellediğiniz zaman virüsün bulaşımını engellemiş olacaksınız. Sıcakların artışı virüsün bulaşmasını azaltır. Bilimsel olarak da bu kanıtlanmıştır. Son zamanlarda hem kendi hastanemizde hem de ülkemiz çapında vaka sayılarında, yoğun bakıma alınan hasta sayılarında ciddi oranda azalma görmeye başladık."

"Alışveriş merkezine gitmekten daha fazla risk taşıyan grup berberlerdi. Çünkü çok yakın temasta olan insanlar bunlar. İnsanlar saç, sakal birbirine karışmış, keza kadınlar için de aynı şey geçerli. Bu nedenle insanlar berber ve kuaföre gitmeye mecbur kaldılar. Berberler çok riskli, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu ortamlarda elbette hijyen ve temizlik kaygıları var. Biz de saçımız ve sakalımızdan rahatsız oluyoruz. Mümkün olduğunca çok dikkatli olmak gerekiyor. Maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarımıza çok dikkat etmeliyiz."

Konuşmasının devamında ikinci dalgaya yönelik ihtimalleri değerlendiren Çelik, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Yazın bunun en alt seviyede devam edeceğini düşünüyoruz. Taşıyanlar olacak; fakat bulaşma riski çok az düzeyde devam edecek gibi gözüküyor. Bu son derece alt bazlı yazın seyreder; ancak sonbahara doğru dikkatli olmamız gerekiyor.

Havaların soğumasıyla kişilerin kapalı ortamlara girmesiyle beraber koronavirüsün bulaşma riskinin artacağı öngörülüyor. Kapalı alanlara girdiğiniz zaman, havaların soğuması ve mevsimsel değişikliklerin de meydana gelmesiyle bulaşma riski artar. Yazın yine de tedbirli olmakta fayda var."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.