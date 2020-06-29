Bilim Kurulu Üyesi Türkiye'nin Bağışıklık Kazanma Oranını Açıkladı
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Bilim Kurulu Üyesi Türkiye'nin Bağışıklık Kazanma Oranını Açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'nin bağışıklık kazanma oranını açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Türkiye'nin Bağışıklık Kazanma Oranını Açıkladı
29.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:33

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'nin bağışıklık kazanma oranını açıkladı. İşte Türkiye'nin bağışıklık kazanma oranı ve detaylar.

Türkiye Bağışıklık Kazanma Oranı Kaç?

Seçil Özkan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye'de 1.000 kişiden 8'i koronavirüsünü geçirmiş ve bağışıklık bırakmış. O yüzden önlemlerimize devam etmemiz gerekiyor. Bağışıklık olarak binde 8 rakamı düşük. 'Bu hastalık bitti, artık toplumda görülmez, insanlar bağışık' dediğimiz durumda rakamlar yüzde 60 civarındadır.

Gençler çok riskli. Gençler hastalığı hafif geçirdiklerini düşünüyorlar ancak, bağışıklık sistemlerini ve hastalığı nasıl geçireceklerini bilmiyorlar. Bunun kimse için garantisi yok. Eğer semptom göstermeden hastalığı geçiyorsak, başkalarını bulaştırma ihtimali o kadar yüksektir. Bu yüzdem gençlerin daha özen göstermesi, çocuklara ve yetişkinlere örnek olması gerekiyor."

Ayrıca Özkan, yoğun bakım hasta sayılarında artış yaşanmasına rağmen, genele göre bir düşüşün olduğunu ve ölümlerin de bu nedenle azaldığını düşündüğünü söyledi.

Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı 28 Haziran

28 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 197.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.097'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 996, toplam entübe hasta sayısının ise 381 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 170.595 olarak açıklandı.

Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zulRDmCbSn

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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