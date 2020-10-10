Bilim Kurulu üyesi Prof. Öztürk'ten korkutan sözler: Kurallara uymazsak salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztürk, vaka sayısının artmaya devam etmesi halinde salgının 2022'ye kadar sarkabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüs salgınının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili olarak "Dünyada 50'ye yakın klinik öncesi fazları geçmiş, yani klinik faza gelmiş aşı var. 150 civarında da klinik öncesi çalışmaları devam eden aşı var" dedi.

"Bu esasen baktığımızda belki de dünya tarihinde bir ilk. Bu kadar kısa sürede bir hastalıkla ilgili böyle yüzleri aşan aşı çalışmaları ve çoğu önemli bir kısmı da klinik fazla gelmiş ve bunlardan yine önemli bir oranda bir aşı faz 3 dönemine ulaşmış. Bu faz 3 dönemi başarılı sonuçlanırsa artık aşı kullanıma gelecek demektir" ifadesini kullanan Öztürk, şöyle devam etti:

"AŞILAR ÖZELLİKLER RİSKLİ GRUPLARA YARDIMCI OLACAK"

"Şu anda Türkiye'nin de içinde bulunduğu faz 3 çalışmalarının devam ettiği aşılar var. Ülkemiz ise şu anda 13 aşı adayı ile çalışmalarını devam ettiriyor. 13 aşı adayın 3'ü şu anda klinik öncesi fazları bitirdi. Bu klinik denemelerine devam edecek demektir. 2021'in ilk 6 ayında özellikle riskli kişilere bazı aşılar uygulanmaya başlanır. Ama burada tekrar altını çizelim bu salgını bitirecek aşılar değildir. Bu saldırıları bitirecek olan bizim kurallara uymamızdır. Aşılar buna özellikle riskli gruplarda yardımcı olacak.

"SALGIN TEMMUZ, AĞUSTOS'TA BİTEBİLİRDİ AMA YENİ NORMALE GEÇİLDİ"

Özellikle şu anda yapılan projeksiyonlar şu andaki rakamlar esas alınarak yapılıyor. Mayıs ayı içerisinde dünyanın değişik ülkelerinde epeyce vakalar azaldı, sıkı kapanmalar sonrası, önlemler sonrası. O dönemde mayıs ayında yapılan projeksiyonlara, ki bunlar tabii tamamen istatistiki tahmini hesaplamalardır. Temmuz, Ağustos'ta bitebilirdi salgın. Ama ne oldu, yeni normal döneme geçildi. İnsanlar kurallara maalesef beklenen oranda uymadılar.

"KURALLARA UYMAZSAK SALGININ BİTMESİ 2022'YE SARKABİLİR"

Yurt dışında da böyle bizde de böyle. Şimdiki rakamlara göre ise önümüzdeki temmuz-ağustos'a kadar bu salgın devam edecek. Hatta eylüle kadar devam edecek diye gözüküyor. Ama kurallara ciddi bir şekilde uyarsak daha erken bir dönemde biter. Kurallara uymazsak bu sayılar yükselmeye devam ederse doğal olarak salgının sonlanması ağustos, eylül yerine tam tersi, belki 2021'in sonuna hatta 2022'ye bile sarkabilir. Dediğim gibi tamamen insanların, ülke vatandaşlarının kurallara uyumuyla ilgili."