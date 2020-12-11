Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, konuk olduğu canlı yayında "Kovid-19 en çok hangi organlara zarar veriyor?" sorusuna yanıt verdi. Özlü, "Kalp, beyin, mide ve bağırsak. Koronavirüsün aşağı yukarı ulaşmadığı ve etkilemediği bölge yok" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, konuk olduğu bir programda koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AŞIDAN ZARAR GÖRME OLASILIĞI SON DERECE DÜŞÜK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Aralık'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladığı Çin aşısı ile ilgili vatandaşları merak ettiği tüm sorulara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Çin'de 1 milyona yakın kişiye uygulandı. Bu kadar kişi arasında ciddi bir yan etkisi bildirilmedi. Aşıdan zarar görme olasılığı son derece düşük" dedi.

"AŞIDAN BAŞKA SİLAHIMIZ YOK"

Aşı yaptırma konusunda vatandaşlara tavsiyede bulunan Prof. Dr. Özlü, koronavirüsle mücadele kapsamında en etkili silahın aşı olduğunun altını çizerek, "Aşıdan başka bu salgını durduracak başka bir silah yok" diyen Prof. Dr. Özlü, "Aşıdan zarar görebilir miyim?" endişesi duyan vatandaşların endişelerini makul karşılıyorum. Akılcı olan aşı yaptırmak" ifadelerini kullandı.

"İLK FIRSATTA AŞI OLACAĞIM"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Ben ilk fırsatta aşımı yaptıracağım ve sevdiklerimin de aşılanması için destekleyeceğim. Türkiye'nin aldığı aşı güvenli bir aşı. Bu aşı eskiden beri kullanılan bir yöntemle üretilen güvenli bir aşı. Tabi zorlama yok herkes kendi kararını verecek" dedi.

"KISITLAMALARIN SONUCUNU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNDAN İTİBAREN GÖRÜRÜZ"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için 21-05 hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlamalarının etkilerinin ne zaman görüleceği sorusuyla ilgili Prof. Dr. Özlü şöyle konuştu:

"Kısıtlamaların sonucu bu hafta sonu değil de önümüzdeki hafta sonundan itibaren görmeye başlarız. Daha önce aldığımız tedbirlerin sonuçlarını ise kısmen görmeye başladık. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde aşırı bir yoğunluk vardı bu poliklinik yükündeki yoğunluk azalmaya başladı. Bu süreç zamanla yoğun bakımda da etkisini gösterecek. Süreç henüz istediğimiz düzeyde değil. O yüzden ikinci kısıtlamalar geldi. Onların etkisini de 10 gün sonra göreceğimizi tahmin ediyorum"

KORONAVİRÜS EN ÇOK HANGİ ORGANLARA ZARAR VERİYOR?

Prof. Dr. Özlü, "Tutmadığı organlar yok, kalp damar sistemini, beyni, mide, bağırsak, sindirim sistemimizi, üreme sistemlerini, cilt ve tırnakları, aşağı yukarı ulaşmadığı ve etkilemediği bölge yok" ifadelerini kullandı.