Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş: Bayramda ev ziyareti yapmazsak daha iyi olur
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş: Bayramda ev ziyareti yapmazsak daha iyi olur

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda koronavirüs ile mücadele de alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş: Bayramda ev ziyareti yapmazsak daha iyi olur
16.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:47

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda koronavirüs ile mücadele de alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu. Önceliğin her zaman maske ve sosyal mesafede olduğunu ifade eden Prof. Dr. Metintaş, "Gelin yakınlarımızı telefonla arayalım, hallerini ve hatırlarını soralım. Ev ziyareti yapmazsak çok daha iyi. Hele ki anne ve babalarımız onlar bizim canlarımız ama Covid-19 için riskteler. Bu riski ortadan kaldırmak için belki açık havada görüşebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Pandeminin Seyri ve Toplumsal Yansımaları' adlı söyleşiye katıldı. İnternet üzerinden yapılan söyleşi de Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda alınması gereken koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Türkiye'de henüz hastalığın istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Metintaş, "Kurban Bayramı'nda ulusal bir kısıtlama gelir mi? Bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Bulaşın yüksek olduğu bazı iller var, öyle görünen iller var. Bu illerde bir kısıtlama olur mu? 'İl bazında kısıtlamalar pek uygulanmıyor. Ülke bazında olursa kısıtlamalar olursa daha geçerli oluyor' diye görüşler var. Birey bazında Kurban Bayramı'nda yapmamız gerekenler var. Bir kere, ev ziyaretlerine geçmeyelim. Covid-19 henüz istediğimiz düzeyde değil. En son yapılan hesaplamalardan biri hastalığın çoğalma kat sayısı diye bir değer hesaplarız. Bu değerin 1'in altında olması gerekiyor ki bulaş kesilmiş olsun. Türkiye'de yapılan en son hesaplamalarda bu R değeri dediğimiz değer 1.02 durumunda. Buradaki 1 hastalığın hala devam ettiğini, 1'in üzerinde olan değerler ise bulaşmanın hızla devam ettiğini gösteriyor" dedi.

'AÇIK ALANDA, KISA SÜRELİ BAYRAMLAŞMA'Bayram ziyaretlerine dikkat çeken Metintaş, ev ziyaretlerinin yapılmaması gerektiğini söyledi. Açık alanlarda kısa süreli bayramlaşmayı öneren Metintaş, şunları söyledi: "Henüz 1'in altına inemedik ülke olarak. O yüzden gelin yakınlarımızı telefonla arayalım, hallerini ve hatırlarını soralım. Ev ziyareti yapmazsak çok daha iyi. Hele ki anne ve babalarımız onlar bizim canlarımız ama Covid-19 için riskteler. Bu riski ortadan kaldırmak için belki açık havada alanlarda görüşebiliriz, sosyal mesafeyi açık alanlarda koruyup, yine el öpmeden, birbirimize dokunmadan, maskelerimizle beraber, ikramdan bulunmadan görüşmeliyiz. Kurban Bayramı ikram ritüelleri bol bir bayram. Bunlardan uzak durarak, sadece kolonyalarımızı dökerek belki de açık alanda çok kısa süreli ziyaretle geçiştirelim. Hastaysak, ateşimiz yüksekse zaten evden hiç çıkmayalım. Mezar ziyaretlerimizi kalabalık olmadan, 1 hafta önce ya da sonrasına ertelesek daha uygun olur. Kalabalığı mezarlıklarda oluşturmayalım. Burada da hijyene dikkat etmemiz gerekiyor."'BAYRAM NAMAZINDA SOSYAL MESAFE UYARISI'

Kurban Bayramı'ndaki bayram namazıyla ilgili alınması gereken önlemler olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, kalabalıklardan uzak durulmasını tavsiye ederek, "65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar namazına gitmesinler. Evde namazlarını kılabilirler, yerine getirebilirler. Herkesin bireysel seccadeyle gitmesi ve çok kısa süre kalması hemen dönmesi gerekiyor. Bayram namazından sonra yine bir bayramlaşma merasiminin olmaması ve maskeyle gitmesi önemli. Kurban kesim alanlarında oluşabilecek kalabalığı önlemekte belediyelere görevler düşüyor. Orada kalabalıkların olmasını önlemeliyiz, buna bir düzen gerekiyor. Şimdilerde kesim yapılan alanlar belli ama bu alanların çok kalabalık olduğunu önceki bayramlardan hepimizin tecrübesi var. Et dağıtımında eldiven kullanmak gerekiyor. Poşetleyip böyle dağıtılması ve dağıtım sırasında sosyal mesafe önemli" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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