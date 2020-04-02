Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Korona Korku Sendromu Oluştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Korona Korku Sendromu Oluştu - Haber
Sağlık Bakanlığı, İlhami Çelik, Koronavirüs, Teknoloji

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Korona Korku Sendromu Oluştu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu.

02.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Korona Korku Sendromu Oluştu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlarda korona korku sendromunun oluştuğunu ve mücadelenin korku ve panik ile kazanılamayacağını söyledi.

Koronavirüs korkuna kapılmayın

İki tip vatandaşın olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, "Birincisi 'Ben test yaptırmak için geldim' diyen var. Bu test sadece o anı gösterir. Yarın, bu virüsü almayacağınız anlamına gelmez. Bu adli sicil kaydı gibi bir şey değil. Sizin siciliniz temiz diye ortaya çıkamazsınız çünkü virüsün ne zaman bulaşacağını bilemezsiniz. İkincisi test yaptırmaktan kaçınanlarda damgalanma korkusu var. Bu da yanlış bir şey. Birbirimize bulaşıcı hastalığımız var gibi davranmamamız lazım" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çelik, koronavirüs'e yakalanan insanların %95'lik kısmının iyileştiğini belirterek "%5 de yaşlı vatandaşlarımızda can kaybına giden sonuçlar görüyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Bizlerin yapmaya çalıştığı şey yaşlıların hayata tutunmasını sağlamak. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"Bir Maçı Asla Korku ve Panikle Kazanamazsınız"

Korona korku sendromunun oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Şu anda bizim toplumu en çok tehdit eden olay bu, korkuyu yenmemiz lazım. Bir maçı asla korku ve panikle kazanamazsınız. Bunun için sakin, tedbirli olmalıyız, panik halinden kurtulmalıyız. Bizim de öyle olmamız gerekiyor. Televizyonlar, daha temkinli, korku ve panikten uzaklaşacak şekilde yayın yapmalı. Basın yayının rolü çok büyük bu konuda. Bunun dışında kendi aramızdaki gereksiz dedikodular, fısıltılar ve medya dediğimiz aslında hiç sosyal olmayan vatandaşları korku ve paniğe sevk eden antisosyal dediğimiz medyanın rolü çok daha büyük gibi duruyor. Bunun yenebileceğimiz bir hastalık olduğunu insanlara anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de İkinci Kez Enfekte Olan Bir Vakaya Rastlanılmadı"

Koronavirüs tedavisi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ve Türkiye'de ikinci kez enfekte olan bir vakaya rastlanılmadığını belirten Prof. Dr. Çelik, "Şu anda altından kalkamayacağımız bir hasta popülasyonumuz yok. Süreci daha rahat götürebiliyoruz. İnşallah bu daha da artmaz. Bizim için önemli olan, hızlı pikin oluşmasını önlemek" dedi.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haber
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler Haber
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi Haber
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
'Düşmanların gözü yaşlı' diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu Haber
"Düşmanların gözü yaşlı" diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haber
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
'Dayanamayıp aldım' diyerek fazladan yolcu taşıyan minübüs şoförüne para cezası kesildi
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park...
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Dilan Çıtak Haluk Levent Levent Dörter Fahrettin Koca
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Korona Korku Sendromu Oluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 17:07:39. #1.15#
title