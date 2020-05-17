Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azalttığını belirten Ateş Kara, "Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünya genelinde 475 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan yeni bir araştırmanın sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Prof. Dr. Ateş Kara, ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azalttığını belirtti.

"BİR DERECE YÜKSELME BULAŞTA YÜZDE 3.1 AZALMA SAĞLIYOR"

Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 148 bin 67 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 96 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 906 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 108 bin 137 hasta iyileşerek taburcu edildi.