Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde yeni tanı konan vaka sayısının 4 bin civarında olduğunu belirten Kara, "7 ile 10 gün içerisinde tepe noktaya gelip sonrasında da aşağıya inme zamanımız geliyor" dedi.

21.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:19
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programı canlı yayınında konuşan Ateş Kara, "Önümüzdeki 7 ile 10 gün içerisinde en tepe noktaya gelip sonrasında da ufak ufak aşağıya inme zamanımız geliyor'' dedi.

"KURALLARA TAM OLARAK UYARSAK VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞE GEÇERİZ"

Son 4 ile 6 gün içerisinde yeni tanı konulan vaka sayısının 4 bin civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu bizim için iyi bir durum. Önümüzdeki 7 ile 10 gün içerisinde en tepe noktaya gelip sonrasında da ufak ufak aşağıya inme zamanımızın geldiğini gösteriyor. Eğer izolasyon kurallarına tam olarak uyar, sosyal mesafeye dikkat eder ve söylediğimiz hijyen kurallarına da dikkat edersek" dedi.

"YOĞUN BAKIMA GEÇİŞ ORANINDA DA AZALMA VAR"

Ateş Kara, hastaneye başvurularda ve yoğun bakıma geçiş oranında da azalma olduğunu söyledi. Hastaneye yatırılan insanların yoğun bakıma geçiş oranında azalma olduğunu kaydeden Kara, "Hastaneye yatırdığımız hastaların artık daha azı yoğun bakıma gitme ihtiyacı hissediyor. İyileşme rakamlarımız yükseliyor çünkü çok erken ilaca başlayabiliyoruz. İlacımız mevcut. Test kapasitemiz 60 bin, 70 bin civarında ama 30 bin civarında kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Test yapmak konusunda da azalma var" ifadelerini kullandı.

Kara, şunları söyledi:

"BAYRAM SONRASI BİRAZ DAHA RAHATLAMA OLACAK GİBİ DURUYOR"

Rakamlarımızı daha aşağıda tutabilir miydik? Bir miktar belki daha aşağıda tutabilirdik. Keşke insanlarımızın hiçbirini kaybetmesek. Daha acısı olmaması için iyi yoldayız. Büyüklerimizi evde tutmayı başarıyoruz ve biraz daha bu durum sürecek. Bayram sonrası biraz daha rahatlama olacak gibi duruyor.

Bizler işimizi isteyerek severek yapıyoruz. Sevdiklerini, çocuğunu veya ailesini uzun süredir görmeyen birçok sağlık çalışanı var. Hep beraber kurallara uyarsak, sağlık çalışanlarına saygı duyarsak Türkiye bu işi başardı deme şansına sahip olacak"

BAKKALLARIN AÇILMASI RİSKLİ Mİ?

Atilla Güner'in 'Perşembe ve Cuma günü marketlerin ?sabah saat 09:00 ile ?14:00 arası açık kalacak olması, vaka sayısını tetikler mi?' sorusuna Prof. Kara şu yanıtı verdi:

"Vatandaşlarımızın bu işin önemini anladığını düşünüyorum. Marketlerin önünde sıraya giren insanlar hem maske takıyor hem de sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Biz bunu devam ettirebilirsek, marketlerin açık olması avantaj. Hepimiz virüs taşıyor olabiliriz. İhtiyaçlarımızı karşılayabileceğiz.

Kullandığımız klimanın belirli aralıklarla filtresini temizliyorsak hiçbir sorun yok. Gittiğiniz bir marketteki klima havayı üflediği için sizinle beraber aranızda mesafe bulunan bir kişideki virüsü biraz daha öteye üfleyebilir. Böyle durumlarda da sosyal mesafenin en az 2 metre olması gerekir"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
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