Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor"
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Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor"

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: 'Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor'
İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor" "Aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün" Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor"

"Aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü virüs sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oysa insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor. Sözün özü aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mu varyantının Türkiye'de ne kadar yayıldığına dair incelemenin devam ettiğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi şu ana kadar sadece 2 kişide saptandığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, mu varyantının şu anda yeni bir varyant olduğunu, aşılara etkisi hakkında yorum yapmanın erken olacağını, ancak her varyanta karşı olduğu gibi aşıların bu varyanta karşı da etkili olmasının beklendiğini belirtti. Bilim Kurulu Üyesi İlhan, "İsimlendirme Latin alfabesine göre yapılıyor, daha önce Delta varyantı görülmüştü, şimdi sırada mu var onunla ilgili isimlendirme de yapıldı. Yoksa farklı bir virüs tipi değil bunlar da koronavirüsler. Ama tabi bir virüs yeni çıktıktan sonra şuan Kolombiya'da yoğun olarak görülmek ile birlikte ülkemizde de görülmesi önem arz ediyor. Daha sonra belki ülkelerde baskın hale de gelebilir. Biliyorsunuz Delta varyantında da İngiltere varyantında da aynı şey söz konusu oldu. İlk çıkan Wuhan varyantına göre Delta'nın da İngiltere varyantının da baskın hale geldiği süreçleri yaşadık. Hangi varyant görülürse görülsün koronavirüsün bulaşma yolu değişmiyor. Yine solunum yoluyla bulaşıyor. Yine bizim fiziki mesafeye, maske takmaya, kapalı alanlarda olabildiğince bir ara gelmemeye dikkat etmemi gerekiyor. Ortamları da havalandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hangi varyant olursa olsun bugün baktığımızda aşı olan bireylerde hastalıkların daha hafif geçtiğine şahit oluyoruz"

Aşı olmanın çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Bilim Kurulu Üyesi İlhan, "Hangi varyant olursa olsun bugün baktığımızda aşı olan bireylerde hastalıkların daha hafif geçtiğine şahit oluyoruz. Hatta hem hangi varyant olursa olsun hem de hangi aşı olursa olsun, aşısı olmayanlara göre hastalıktan korunmada çok daha etkisi olduğunu görüyoruz. Bu nedenledir ki, aslında virüsün bulaşma yolu değişmediği gibi bulguları da değişmiyor. Tutulum yaptığı yaş grubu da farklı değil, tüm varyantlar için bunu söyleyebiliriz. Ama tabi bu varyantın Türkiye'de yaygın olup olmadığına bir bakmak gerekiyor. Henüz aşıların 'Mu' varyantına karşı etkili olup olmadığını söylemek için de henüz biraz erken. Çünkü yeni bir varyant, ülkemizde az görülüyor. Aşılı olan bireylerde mi, aşısız olan bireylerde mi görülüyor? Acaba ağır hasta olan, yoğun bakımda olanlarda görülüyor mu görülmüyor mu bunlar söylemek için daha erken. Ama tabi dikkatle takip etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da bunun takibini yapıyor. Süreci takip edip izlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor"

Varyantların virüs tamamen bitene kadar oluşabileceğine dikkat çeken İlhan, "Pandemiden kurtulmanın yolunun virüsü yok etmek olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bunun da çözümü olarak aşılama şuan elimizdeki en güçlü silah. Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü virüs sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Oysa insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor. Sözün özü aşılı sayısı ne kadar artarsa varyant sayısının da o kadar azalacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: 'Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor'
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: 'Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor'
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: 'Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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Bilim Kurulu Üyesi İlhan: "Pandemi devam ettikçe belki Mu-1, Mu-2 gibi varyantların da çıkabileceğini bilmemiz gerekiyor" - Haberler
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