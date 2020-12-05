Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Vaka sayıları düşmezse uzun süreli kapanma gündemimizde

Koronavirüs salgınında her gün yeni bir vaka ve ölüm rekorunun kırıldığı Türkiye'de yeni kısıtlama kararları alınmasına rağmen vakalar bir türlü istenilen seviyeye düşmüyor. Vaka sayılarının düşmemesiyle herkes tam karantina uygulanıp uygulanmayacağına kilitlenmiş durumda. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, tam kapanmanın gündemlerinde olduğunu söyledi.

"AKILCI KAPANMA SEÇENEKLERİNİ DÜŞÜNMELİYİZ"

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Kayıpmaz, "Kamu yönetimi aşama aşama tüm tedbirleri devreye sokuyor. Bizim de kısıtlamalara ve bireysel tedbirlere uyarak buna destek vermemiz lazım. İşin sağlık boyutuna baktığımızda, elbette ki tam kapanma vaka sayılarını ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin üzerindeki yükü azaltmak açısından yararlıdır. Bununla birlikte hastalığın bir süre daha yaşantımızda olacağını göz önünde bulundurarak akılcı kapama seçeneklerini de düşünmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA KAPSAMLI KAPANMA GÜNDEMİMİZDE"

Kayıpmaz, "Bir başka deyişle sağlık, eğitim, temel üretim ve tedarik konularında sürdürülebilirliği sağlayıp riskli grupları korumamız temel olmalıdır. Bununla birlikte şu anki önlemlerle hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş sağlanamadığı takdirde daha kapsamlı bir kapatma da gündemimizdedir. Özel sektörde uzaktan çalışma ve esnek mesai uygulamasının da insan hareketliliğini azaltmaya katkısı olacağı açıktır." diye konuştu.

Afşin Emre Kayıpmaz

YILBAŞINDA 4 GÜN KAPANMA OLACAK MI?

Yılbaşında 4 günlük kapanma olup olmayacağı sorusuna Kayıpmaz, "Yeni yılda cuma akşamı saat 9'dan itibaren pazartesi sabahına kadar bir kısıtlama söz konusu. Buna perşembe ve cuma gündüz de ilave edilebilir. Önümüzde bunu değerlendirmek için yaklaşık bir ayımız var. Tarih yaklaştıkça, o zamanki vaka sayılarına göre bir tavsiyemiz olacaktır. Yılbaşında özellikle dikkat etmemiz gereken kalabalık ev kutlamalarından kaçınmak ve yeni yıla sadece hane halkımızla bir arada girmektir" yanıtını verdi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

4 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 6 bin 903'ü semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 509'a, toplam hasta sayısı ise 527 bin 70'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4811 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 423 bin 142'ye yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181'e, ağır hasta sayısı ise 5703'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 833 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 527 bin 70 olarak görünüyor.