Bilim insanları maymun beyinlerini insandaki gibi büyültmeyi başardı
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Bilim insanları maymun beyinlerini insandaki gibi büyültmeyi başardı

20.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:45
Bilim insanları maymun beyinlerini insandaki gibi büyültmeyi başardı

Almanya'daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya'daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü'nden araştırmacılar, ARHGAP11B isimli geni kullanarak marmoset maymunlarının beyinlerini büyütmeyi başardı.

Almanya'daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya'daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü'nden araştırmacılar, ARHGAP11B isimli geni kullanarak marmoset maymunlarının beyinlerini büyütmeyi başardı.

Alman ve Japon bilimadamları önemli bir araştırmaya imza attı. Almanya'daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya'daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu geni kullanarak Callithrix jacchus türü marmoset maymunlarının beyinlerini irileştirmeyi başardılar. Sonuçlar ünlü bliim dergisi Science'de yayınlandı.Dergide yayınlanan resimdeki oklar, insan geni verilmiş 101 günlük marmoset beynindeki katlanmaları gösteriyor. Araştırmalar sonucu, insanın zeka büyüklüğünü etkileyen en önemli genin ARHGAP11B olabileceği sonucu da ortaya çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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