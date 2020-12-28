Bilgili: "Kozan'da her 4 seçmenden biri AK Parti üyesi"
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Bilgili: "Kozan'da her 4 seçmenden biri AK Parti üyesi"

28.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:41
Bilgili:

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı 2020 yılında 5 bin 82 yeni üye kaydı gerçekleştirdi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı 2020 yılında 5 bin 82 yeni üye kaydı gerçekleştirdi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, yaptığı açıklamada, 2020 yılında pandemi, terörle ve depremler ile mücadele edilen bir yılda AK Parti'nin hizmetlerinin vatandaşın siyasette kendilerini tercih etmesini sağladığını ifade ederek, millet ile el ele hizmete devam edeceklerini belirtti.

Bilgili, 2020 yılında mahalle mahalle seçmenler ile bir araya gelerek ilk günkü hizmet anlayışının vatandaşların sorunlarını yeterince çözmek için yoğun mesai yaptıkları bir yıl olduğunu kaydetti.

Bu yıl Kozan'da 5 bin 82 vatandaşın siyasi parti tercihini AK Parti'den yana kullanarak Kozan'da her 4 seçmenden birinin AK Parti üyesi olduğunu belirten Bilgili, toplam 23 bin 463 üye sayısına ulaştıklarını belirtti.

2020 yılının hem ülke hem de bölge adına felaketlerle dolu bir yıl olmasına rağmen Türkiye'nin bu süreçten başarı ile çıktığını söyleyen Bilgili, "Tüm dünya korona virüs salgınında büyük bir savaş verirken Türkiye bu savaşı tüm sıkıntılı süreçlere göre en az hasarla atlatmanın mücadelesini başarı ile verdi. Tüm dünyanın başarısını konuştuğu ülkemizde yerli otomobilimiz ile sanayimiz, sağlık sektörümüz, yerli İHA ve SİHA'larımız ile tüm dünyanın konuştuğu bir ülke olmayı başardık. Tüm bunları ülkemize içeriden ve dışardan saldıran terör örgütlerine rağmen büyük bir mücadele ile vatandaşlarımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, yönetimi ile bu başarıyı sağladık. 2020 yılında yaşanan tüm bu zorlu sürece hep bilirlikte göğüs gererek ve 2023 güçlü Türkiyesine emin adımlar ile yürümeye devam ediyoruz. Yerelden genele vatandaşlarımızın desteği ile 2021 yılında daha güçlü büyüyen Türkiye olma yolunda ilerliyoruz. Halkımızla birlikte inşallah 2021 yılında hep birlikte büyüyen tam bağımsız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hızla ilerlediğimiz sağlıkla huzurla 2023 hedefine koşan bir ülke olacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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