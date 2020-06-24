"Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır"
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"Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır"

Haftasonu gerçekleşecek YKS'nin, özellikle çoğu öğrencinin meslek seçimini belirlediği için öğrencilerin hayatlarının en önemli sınavlarından biri olduğunu belirten Uğur Koleji Rehberlik Servisi Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, "Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır" dedi.

24.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:25

Haftasonu gerçekleşecek YKS'nin, özellikle çoğu öğrencinin meslek seçimini belirlediği için öğrencilerin hayatlarının en önemli sınavlarından biri olduğunu belirten Uğur Koleji Rehberlik Servisi Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, "Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır" dedi.

Üniversite öğrencisi adayı 2.5 milyondan fazla kişi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında, 27 Haziran'da saat 10.15'te birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran'da saat 10.15'te ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün saat 15.45'te üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek.

"BÖYLESİ ÖNEMLİ BİR SINAV İLK DEFA MASKELİ BİR ŞEKİLDE YAPILACAK"

Uğur Koleji Rehberlik Servisi Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, konu ile ilgili açıklamasında; "YKS, özellikle çoğunluğun meslek seçimini belirlediği için öğrencilerimizin hayatlarının en önemli sınavı. Böylesi önemli bir sınav ilk defa maskeli bir şekilde yapılacak. ÖSYM, üniversite öğrencisi adaylarını maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske ya da siperlik ve dezenfektanı ile sınava girebilecekleri yönünde bilgilendirdi. Maskenin zorunlu olması öğrencilerimizin maskeye alışmalarını sağladı. Öğrencilerimizi metot eğitim dışında yoğun rehberlik çalışmaları ile psikolojik olarak da YKS'ye hazırladık. Özellikle Kovid-19 süreci başlar başlamaz uzaktan eğitim programında online sınavlar ile YKS'ye hiç ara vermeden, online eğitimin sağladığı 'geniş zaman' kavramı ile öğrencilerimizin okulda olduklarından belki de çok daha uzun bir şekilde blok ders süreleri ile ilgiyi ve bilgiyi canlı tutarak hazırladık. Kovid-19 psikolojisinden arınabilmeleri, geniş ve ferah hissetmeleri, hastalık kaygısından bir nebze olsun uzaklaşmaları için sosyal mesafesi organize edilmiş sınıflarda sınava girmeliler" dedi.

"DİKKATİ TOPLAMAK, SINAV STRESİ VE KAYGISIYLA BAŞ ETMENİN ANAHTARIDIR"

Özellikle sınava kalan son günler, konu tekrarları, bol bol soru çözümü, seri denemeler, önceki yıl ve yıllarda üniversite sınavından çıkan soruları çözmek için iyi bir fırsat olduğunu belirten Tezer, "Öğrencilerimizle birlikte özellikle rehberlik çalışmalarımızda 'Dikkat Dağınıklığının nedenleri ve Dikkati Toplama Metotları' konusunda egzersizler yapıyoruz. Sınav salonunda dikkatini toplayamayan öğrencilerin moral bozukluğu yaşamaması için 'Bilgi Şüphesi'ni en aza indirmek, sınavda 'Kesin Bilgi' psikolojisini sağlamak üzere etütlerimizi online olarak koordineli bir program ile gerçekleştirdik. Online sınavlarımızın yoğunluğunu uzaktan eğitim sürecine adapte ettik, kolay ulaşılabilir, öğrenciyi sıkmayan bir arayüz geliştirdik. Uzaktan eğitimde sınıflarımızın tam katılımı konusunda öğrenci ve velilerimizi rehberlik servisi olarak sürekli bilgilendirdik. Dikkatini toplayan, kendinden emin adayların sınav stresi ve kaygısıyla baş edebilecekleri konusunda öğrencilerimizi maksimum düzeyde yol gösterdik. Bilgi şüphesini yöneten aday YKS'de başarıyı artırır." diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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