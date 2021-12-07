'Bilerek ciple üzerinden geçerek ölüme neden oldu'

DENİZLİ'de evli ve 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı'yı (41) ciple ezerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sevgilisi Dilek Kuşcu (34) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kuşçu'nun yerde yatarken el ve ayaklarını hareket ettirerek yaşam belirtileri gösteren Avcı'nın yerdeki pozisyonunu belirleyerek ciple üzerinden geçip, ölümüne neden olduğuna yer verildi.

Olay, 14 Ekim'de, saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüş yaparak gelen Kuşcu, kullandığı cipin ön sağ tekeriyle yerde yatan Murat Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra arka sağ tekerini de vücudunun üzerinde duracak şekilde park ederek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.66 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı.