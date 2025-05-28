Bilecik Valisi kim oldu? Yeni Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bilecik Valisi kim oldu? Yeni Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer oldu. Arama motorlarında ise Yeni Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer nereli, kaç yaşında? Bilecik Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 2 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bilecik iline yeni vali atandı. Yeni Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer nereli, kaç yaşında? Bilecik Valisi kim oldu?

BİLECİK'E VALİ ATAMASI YAPILDI!
İşte kararname:

Bilecik Valisi kim oldu? Yeni Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer kimdir, nereli, kaç yaşında?


BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER KİMDİR?

1976 Trabzon doğumlu olan Sayın Faik Oktay Sözer Rize'nin Çayeli İlçesindendir. İlk ve orta öğrenimini Çayeli 9 Mart İlköğretim okulunda, lise tahsilini ise Çayeli Lisesinde tamamlamıştır. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde Lisans öğrenimine başlamış ve 2000 yılında öğrenimini tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur.

Atatürk Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış olup; İstanbul Medipol Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

İş hayatına Gümrük Müşavirliğinde başlayan Sözer, bir süre Maliye Bakanlığında uzmanlık yaptıktan sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığında Kaymakam olarak göreve başladı.

İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra TODAİE' de kamu diplomasisi kursuna katılıp diploma alan Sözer, Rize Hemşin, Giresun Keşap, Trabzon Düzkoy, Artvin Murgul, Erzurum İspir ve İzmir Kınık ve Bursa Mudanya Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Sözer, İngilizce bilmektedir. Faik Oktay Sözer 2023 yılı Ağustos ayı itibari ile Beykoz Kaymakamı olarak atanmıştır.

Faik Oktay Sözer 28 Mayıs'ta Bilecik Valiliğine atandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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