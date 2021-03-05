Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten 2021 Yılı Afet Eğitim Yılına ilişkin değerlendirme
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten 2021 Yılı Afet Eğitim Yılına ilişkin değerlendirme

05.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:08
Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten 2021 Yılı Afet Eğitim Yılına ilişkin değerlendirme

Vali Bilal Şentürk, "2021 Yılı Afet Eğitim Yılı" kapsamında AFAD ve UMKEnin açmış olduğu stantları ziyaret etti.

Vali Bilal Şentürk, "2021 Yılı Afet Eğitim Yılı" kapsamında AFAD ve UMKEnin açmış olduğu stantları ziyaret etti.

Vali Şentürk, Cumhuriyet Meydanındaki Vali Yardımcıları Rahmi Köse ve Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte stantları gezerek ve ilgililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığınca "2021 yılı Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"İlimizde 218 bin 717 nüfusumuz ile bütün insanlarımıza bu bilinci aşılamak noktasında yoğun faaliyetlerimiz olacak. Başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere, gönüllü teşkilatlarımızın da katkılarıyla bilinçlendirme faaliyetlerimiz olacak. İnşallah ihtiyaç duymayız, başımızdan herhangi bir afet gelip geçmez.

Bugün burada da AFAD ekiplerimizin olağanüstü durumlarda neyi nasıl yapacaklarını gelen insanlarımıza bilgilendirecekler. Yine bütün kurumlarımızı bu noktada dolaşıyorlar, STK'lar, siyasi partiler birden çoklu oluşumların her birinin kapısını çalıp eğitimler vereceğiz. Fabrikalarda, sahalarda bilinçsiz kimse kalmayacak. Yani özellikle deprem riskinin çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. O yönüyle Afet Eğitim Yılında da bu noktada yüksek bir bilinç oluşturmak için ciddi çalışmalarımız olacak. Bu noktada herkesin bu bilinçlenmeye katkı sağlamasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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