Bilecik'te "Tematik" denetim
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Bilecik'te "Tematik" denetim

09.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:12
Bilecik'te

Bilecik ve ilçelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimleri arttırılırdı.

Bilecik ve ilçelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimleri arttırılırdı. Artırılan denetimlerde konuşan Vali Şentürk, "Tedbirleri tam saha pres yaparak uygulayacağız" dedi.

Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve denetim ekipleriyle, Covid-19 tedbirleri kapsamında il bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için haftalık tematik denetimine katılarak, esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

"Tedbirleri tam saha pres yaparak uygulayacağız"

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane ve yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane gibi umuma açık yerlerin oluşturulan ekiplerce denetlendiğini bildiren Vali Şentürk, "Kontrollü normalleşme" döneminde yüksek riskli iller arasında yer alan ve turuncu renk ile gösterilen ilimizi en kısa sürede düşük riskli iller arasında yer alması için çalışacağız. Yeni kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar ve rahatlıklar rehavete dönüşmemeli. İlimizin yüksek riskli iller arasında yer alması memnun edici bir durum değil. Tedbirleri tam saha pres yaparak uygulayacağız. Yeni bir sürece geçtik. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Bu toplumsal sorumluluktur. Hep beraber Bilecik'i layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Hedefimiz, önce sarı sonra mavi olmak" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te 'Tematik' denetim
Bilecik'te 'Tematik' denetim
Bilecik'te 'Tematik' denetim
Bilecik'te 'Tematik' denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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