Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı
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Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hüseyin Kaya (21), sabah saatlerinde nehirdeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalıştığı sırada suya düştü. Olayı gören kişi, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Kaya'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden destek istedi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı 4 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla akşam saatlerinde bölgeye geldi.

Dalgıçlar, Kaya'yı suda son kez gören görgü tanığının verdiği bilgi doğrultusunda su altında arama çalışması başlattı.

Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaya'nın ailesi ve yakınları da arama kurtarma çalışmalarını olay yerinde takip ediyor.

Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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