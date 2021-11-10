Bilecik'te öğrenciler yazdıkları duygu dolu mektupları Anıtkabir'e gönderdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla yazdıkları mektupları, özel zarf ve pullarla Anıtkabir'e gönderdi.

Bilecik Belediyesi tarafından Yaşayan Şehir Müzesi'ndeki etkinlikte bir araya gelen ilkokul öğrencileri, Belediye Başkanı Semih Şahin ile müzedeki Cumhuriyet Salonu'nu gezdi. Öğrenciler daha sonra Şahin'le beraber Atatürk'e mektup yazdı. Yazdıkları mektupları seslendiren öğrencilere Şahin tarafından hediye takdim edildi.

Öğrenciler mektupları, 5 Aralık 1920 Bilecik Mülakatı'nın 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan posta pulu ve özel gün zarflara yerleştirerek, PTT şubesi aracılığıyla Anıtkabir Müze Müdürlüğü'ne gönderdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere, çocukların etkinlikteki heyecanlarının kendisini de heyecanlandırdığını söyledi.

Şahin, çocuklara Atatürk ve vatan sevgisini öğretmenin en önemli amaçlarından olduğunu dile getirerek, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Gelecek çocuklarımıza ait. Biz de onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver ise çocuklarla birlikte çok anlamlı mektuplar yazdıklarını ifade etti.

Anlamlı mektupları anlamlı bir zarfla Anıtkabir'e gönderdiklerini aktaran Ünver, şöyle konuştu:

"Böyle anlamlı bir güne ait mektupları böyle anlamlı zarfla göndermek bizim için önemli. Zarf üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik Mülakatı'na gelmeden önceki 4 Aralık'ta Eskişehir'den yola çıktığı fotoğraf ve pullar var. Atatürk'ün sözleri aklımıza geliyor. 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.' Biz de çocuklarımızla bugün bunu hissettik, anladık. Ona özlemimizi o minik kalplerle beraber daha iyi hissettik."