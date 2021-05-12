Bilecik'te Arife Günü denetimler sıklaştı
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Bilecik'te Arife Günü denetimler sıklaştı

İhlas Haber Ajansı / İSMET CEP - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te Arife Günü denetimler sıklaştı Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal; -"Vatandaşlarımız kurallara uyduğunu, aksi bir davranış içerisinde olmadıklarını memnuniyetle görüyoruz" Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, il genelinde tam kapanma denetimleriyle ilgili...

Bilecik'te Arife Günü denetimler sıklaştı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal;

-"Vatandaşlarımız kurallara uyduğunu, aksi bir davranış içerisinde olmadıklarını memnuniyetle görüyoruz"

BİLECİK - Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, il genelinde tam kapanma denetimleriyle ilgili değerlendirmede, "Vatandaşlarımız kurallara uyduğunu, aksi bir davranış içerisinde olmadıklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tam kapanma tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da eşlik etti. Çarşı merkezindeki bazı esnafları da ziyaret eden İl Müdürü Namal, gördüğü aksaklıklar konusunda İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan'a gerekli talimatları verdi.

"Vatandaşlarımız kurallara uyduğunu, aksi bir davranış içerisinde olmadıklarını memnuniyetle görüyor"

Denetimlerin ardından İHA muhabirine bir açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Namal, "Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapmış olduğu denetimleri yerinde incelemeye ve görmeye geldik. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ilçe giriş çıkışlarında ve ana arterlerde arkadaşlarımızın yapmış olduğu denetimlerde vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uyduğunu, aksi bir davranış içerisinde olmadıklarını memnuniyetle görüyor ve tespit ediyoruz. Bu anlamda hem görev yapan arkadaşlarımıza hem de belirlenen kurallara uyan vatandaşlarımıza müteşekkirlerimizi cani gönülden iletiyoruz" dedi.

İl Müdürü Ertuğrul Namal'a incelemeleri sırasında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan ve Müdür Yardımcısı Orhan Bozdemir eşlik etti. İlçedeki incelemelerinin ardından Bölge Trafik İstasyon Amirliğine geçen İl Müdürü Ertuğrul Namal, buradaki temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.

Bilecik'te Arife Günü denetimler sıklaştı
Bilecik'te Arife Günü denetimler sıklaştı
Bilecik'te Arife Günü denetimler sıklaştı
Bilecik'te Arife Günü denetimler sıklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET CEP

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