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Bilecik'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor

Bilecik'te Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama komitesi, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na ziyarette bulundu.

Bilecik'te Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama komitesi, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'na ziyarette bulundu.

Kadiroğlu, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komiteyi kabul etti.

Komite üyeleriyle sohbet eden Kadiroğlu, Ahiliğin önemine dikkat çekti.

Sıkıntıların aşılmasında köklü dayanışma geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkarların büyük katkıları olduğunu belirten Kadiroğlu, "Bu tür yapıları ne kadar güçlü tutarsak ve bu anlayışı yeni nesillere ne kadar güçlü aktarabilirsek geleceğimize de o derece güvenle bakarız. Ecdadımızdan aldığımız bu kutsal emaneti daha da zenginleştirerek sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ahilik geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayan Vali Vekili Kadiroğlu, Gölpazarı ilçesinde tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı mesleğini yapan "Yılın Ahisi" seçilen Adem Çelik, lokantacılık mesleğini yapan ve "Yılın Kalfası" seçilen Burçak Özdemir ile oto-motor tamirciliği mesleğini yapan ve "Yılın Çırağı" seçilen Ali Ay'a plaketlerini verdi.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilecik'te Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor - Haberler
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