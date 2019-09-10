Bilecik köy salçası markalaşıp yurtdışına açıldı

10.09.2019 15:41

Köy salçası markalaşıp yurtdışına açıldı

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde belediye tesislerinde köylülerin yaptığı salça markalaşıp yurt dışına açıldı. Tesislerde üretim günlük 700 kavanoza ulaşırken, Almanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 'Özellikle yöresel ürünlere karşı yurtdışında da çok büyük bir ilgi var. Tabi bizim salçamız sanayi tipi salça değil, ev üretimi bir salça, üretim konseptimizde o yönde, böyle olunca yurtdışından da yoğun talep alıyoruzö dedi.

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanlığı, Beşevler köyünde evlerinde domates salçası üretenler için tesis kurup markalaştırdı. Kısa sürede ilgi uyandıran salça için üretim tesislerinde kapasite arttırılırken, üretim de 6 kat yükseldi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, projenin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı( (BEBKA) desteğiyle büyüdüğünü ifade ederek, 'Osmaneli tarım ilçesi, Bilecik'in de 'Antalya'sı' diye geçiyor, en önemli ürünlerimizden bir tanesi de domates, en azından çiftçimize yardım etmek onların ürünlerini değerlendirebilmek için daha önce BEBKA destekli salça üretimine başlamıştık. Ancak o kadar çok taleple karşılaştık ki bu talebi karşılayamaz hale geldik, yeni makine siparişlerimizi verdik. Şu andan kapasitemizi 6 kat arttırmak suretiyle yaklaşık 700 ile 1000 kilo arasında salça üretebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor, yaklaşık 3 bin 500 kilo domatesi tesislerimizde işliyoruz ve salça üretiyoruz, salçalarımız tabiki tamamen organik, bugün evlerimizde yapılan Osmaneli'nin kendine has güzel bir salça türü. Zaten piyasada da bu kadar çok ilgi görmesinin ana sebebi, ev salçası olması, bu anlamda da bu kadar ilgi ve rağbete teşekkür ediyoruzö dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Şahin, köylülerin yaptığı ev salçasının marka haline getirildiğini ve yurt dışına da açıldıklarını kaydederek, 'Devamını bekliyoruz çünkü bizde talep arttıkça, üretim artacak, dolayısıyla köylünün ürünü de daha fazla alıcı bulacak. Almanya'nın yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden de yoğun talep gelmeye başladıö şeklinde konuştu.

Aynı tesislerde Beşevler köyünde yetişen günde 100 kilogram biber kurusu da üretiyor. Osmaneli Belediyesi Hisarcık-Beşevler Meyve-Sebze Paketleme ve Kurutma Tesisleri Müdürü Abdullah Tetik, domates kurusunu dört mevsim insanların tüketimine sunmak istediklerini söyledi. Bu anlamda tesisleşme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tetik, 'İkinci amacımız da bu ürünleri daha sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunmak. Domatesin içerisinde bulunan vitamin ve minareler insan vücudunda ki bağışıklık sitemini artırıyor, özellikle kanser hastası olanlara doktorların tavsiyelerinden bir tanesi de bol bol domates tükettirilmesi, dolayısıyla biz dört mevsim boyunca bu domatesi tükettirebilmek adına domatesleri kurutarak tüm Türkiye'ye sipariş üzerine tüketicilere sunuyoruzö dedi. Aynı tesiste günlük 160-300 kilo ayva lokumu üretimi yapıldığını aktaran Tetik, 'Yılda 30 ' 40 bin kilo ayva işleyen tesis üretimde çiftçimize alımla destek oluyor, tesislerde meyve suyu, reçel, tarhana, makarna da üretiliyor, sebze ve meyve paketlemesi de yapılıyorö dedi.

Kaynak: DHA