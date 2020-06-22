Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: "Ben böyle bir tabir kullanmadım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: "Ben böyle bir tabir kullanmadım"

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, geçtiğimiz gün belediye meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya'ya "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" ifadelerini kullandığı iddialarını yalanladı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses:
22.06.2020 23:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:27

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, geçtiğimiz gün belediye meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya'ya "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" ifadelerini kullandığı iddialarını yalanladı.

Geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrası meclise ara verilirken, AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arada Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in kendisine, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" dediğini iddia etmişti. Bu açıklama sonrası sosyal medyada büyük tepki gören Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürses, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" ifadelerini kullanmadığını söyleyerek, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında 2-3 gündür organize bir şekilde linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışılıyor hadise. Ben 'Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor' sözünü kullanmadım. Sadece 'İlkokul çocuğu gibisin, çocuk gibi lafa giriyorsun' sözlerini kullandım. Bunların hepsi belediyenin kamera görüntülerinde, ses kayıtlarında var. Belge halinde mevcut, sizlere vereceğiz. Onların diğer bir iddiası ben arada meclis koridorlarında bu sözü söylemişim. O da yalan, arada tartışma oldu, sonra ben başkan beyin odasına geçtim. O da güvenlik kameralarında mevcut. Bizler tartışırken kendi meclis üyelerinden biri Çetin Kaya'yı itekleyerek, 'Tamam artık konuşma' dedi. Sonra olay kapandı. Sonra bir baktık sosyal medyada, basında bana karşı linç girişiminde bulunarak, açıklamalar yaptılar. Sonra ben AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı arayarak, 'Fikret kardeşim benim böyle bir şey söylediğimi iddia ediyorsunuz. Lütfen Çetin Bey'le derhal bizi bir araya getir, Çetin Bey benim gözlerimin içine bakarak ortaya Kur'an-ı Kerim koyarak el basacağız dedim, iki çocuğunun üstüne. El basarak bana 'Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor dedin, bende duydum' desin, bütün suçlamaları kabul ediyorum, gereğini de yapacağım dedim. Ama 2 gündür Fikret Bey'den bir ses yok. İsterseniz kendisine sorabilirsiniz. Ben tekrar söylüyorum, böyle bir ifade kullanmadım" dedi.

"Bir tane Allah'ın kulu böyle bir şeye şahit olmamış"

Mecliste yalnızca AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Karadayı'nın bu sözleri duyduğunu iddia ettiğini söyleyen Gürses, "25 tane meclis üyesinden Muhammet Karadayı herhalde ben duydum diyormuş. Bir tane Allah'ın kulu böyle bir şeye şahit olmamış. Bu bir bilinçli kampanyaydı, kalktılar önce AKP Merkez İlçe Başkanı, sonra AKP İl Başkanı, sonra milletvekiline kadar açıklama yaptılar. Çetin Kaya'da nasıl düşmanlık yani, neyin hırsıyla bu yapılır bilemiyorum. Bu hırs ona belki ileride siyasi hedeflere varmak için bir yol açar ama mutlu olacağına ben inanmıyorum. Başka birinin iftirayla, şunla bunla varacağı yer kesinlikle onu da mutlu etmez. Ben kendisini dürüst bir insan olarak tanırım, bu tarz şeylerden vazgeçmesini arkadaş olarak öneririm. Bu şekilde gelecek planlamadan hayır gelmez, bunu ona tavsiye ediyorum" dedi.

Gürses, meclise verilen ara ile yaşanan olayların tamamının ellerinde video olarak mevcut olduğunu belirterek, "Kayıtların tamamı mevcut, AK Partili arkadaşlar dinlesinler böyle bir ifade var mı yok mu. Yoksa da tüm Sinoplu hemşehrilerimizden, bizlerden ve bizlerle Bilecik'te yaşayan hemşehrilerimizden özür dilemek zorunda kalacaklar. Adamlarsa dilemeleri gerekecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Berat Albayrak Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Deniz Türüç Yılmaz Vural Gökhan Gönül Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Gaziantep
Şu an buradasınız: Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: "Ben böyle bir tabir kullanmadım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 00:26:40. #1.15#
title