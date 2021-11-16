BİK Genel Müdürü Duran, Şanlıurfa'da yerel gazetelerin sahipleriyle buluştu Açıklaması

ŞANLIURFA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, dünyada dijital dönüşüm yaşandığını belirterek, "Yerel gazeteler de bu dijital dönüşümü gerçekleştirmeliler, kendi internet sayfalarını geliştirmeliler." dedi.

Duran, Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda, kentte faaliyet yürüten yerel gazetelerin sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda, yerel gazetelerin yayın yaptıkları bölgelerin kılcal damarları, sorunları en iyi tespit edecek ve aktarabilecek ana mecralar olduğunu söyledi.

BİK olarak yerel gazetelerin yaşaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Duran, "Özellikle salgın döneminde talep doğrultusunda dönüşümlü yayıncılık yapmıştık bir dönem. Onun dışında kısa çalışma ödeneği, bir takım teknik, tiraj konularının denetimlerinin ertelenmesi konusunda, tiraj denetimlerini erteleyerek biz aslında ana sıkıntıyı gidermiş olduk. Gelirlerimizde de bölgesel farklılıklar oldu, bazı bölgelerde pandemiden dolayı yerel gazeteler çok iyi para kazandılar. Yani çok fazla gazete basmadılar ama ilanlar devam etti, hatta bazı illerde kamu kurumları, yerel idareler, yerel basını desteklemek için bir takım aktiviteler düzenlediler ve oradan da bir takım gelirler elde edildi." dedi.

Salgın sürecinin yerel gazeteler için çok kötü geçmediğini düşündüklerini dile getiren Duran, bazı istisnaların bunun dışında olduğunu ifade etti.

Yerel gazetelerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Yerel gazetelerin şunu görmesi lazım, dünyada bir dijital dönüşüm var pandemiyle biz bunun etkisini daha fazla gördük. Yerel gazeteler de bu dijital dönüşümü gerçekleştirmeliler, kendi internet sayfalarını geliştirmeliler. Basın İlan Kurumu gelirleri daha önce gazetelerin birincil geliri değildi artık birinci ve en önemli geliri haline geldi. Çünkü reklam pastasındaki pay gittikçe düşmeye başladı, neredeyse sıfıra yaklaştı. Buna karşılık internet medyasında da reklam portföyü müthiş bir şekilde arttı. Bizim elimizde bir haber cilik ağı var, kendi internet medyamızı oluşturduğumuzda aynı haber merkezini kullanarak bir editöryal altyapı ile birlikte bizim internet sayfamız bölgedeki en iyi internet sayfası olabilir. Maalesef bakıyoruz yerel gazeteler internet sayfalarına çok önem vermiyorlar."

Duran, internet medyasının çok sayıda ilan beklentisinin olmadığını sadece resmileşmek istediklerini ve bunun yanında ciddi anlamda maddi kazanç elde ettiklerini dile getirdi.

Gazetelerin internet sayfalarının geliştirilmesi için eğitim programları düzenledikleri belirten Duran, Türkiye'nin bir çok bölgesinde gerçekleştirilen eğitimin yakın zamanda Şanlıurfa'da yapılması için çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, İlan Müdürü İdris Armağan Çam, Bilgi Teknolojileri Müdürü Ömer Faruk Kaya ve İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk'ün de yer aldığı toplantı, yerel gazetelerin sorun ve taleplerinin görüşülmesiyle devam etti.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet