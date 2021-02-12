BİK Genel Müdürü Duran, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Sakarya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan'ı ziyaret eden Duran, daha sonra Sakarya Gazeteciler Birliğine (SGB) geçti.

Burada SGB Başkanı Zeki Aydıntepe ve birlik üyeleriyle bir araya gelen Rıdvan Duran, yerel basının işleyişi hakkında bilgi aldı.

Rıdvan Duran, amaçlarının özellikle yerel basının yaşaması ve yaşatılması olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda yola devam ettiklerini belirten Duran, "Ülke genelinde neredeyse tüm medya kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlarını dinliyor ve gerekenleri yapmaya gayret ediyoruz. Kısa sürede kurumu daha işler hale getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Daha sonra Sakarya Gazeteciler Cemiyetini (SGC) ziyaret eden Duran, Basın İlan Kurumunun 81 ilde temsil edildiği, tüm illerde resmi ilanların BİK aracılığı ile dağıtıldığı bir konuma getirdiklerini dile getirdi.

"Medyaya nasıl daha fazla destek oluruz?" sorusuna cevap aradıklarını belirten Duran, "Bununla ilgili, illeri geziyorum. Şu ana kadar 26 ili gezdim. Gezmeye de devam ediyorum. Gittiğim yerlerde gazeteci arkadaşların sorunlarını dinliyorum. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyorum. Bizden de bu süreçte bilgi ve görüşümüzü istediler. Biz kendi içimizde bu konuyla ilgili zaten bir hazırlık yapmıştık. O çalışmanın raporlarını ilettik. Sanırım bu konuyla ilgili yakın bir zamanda bir sonuç alınabilir. Merdiven altı tabir edilebilecek şekilde internet gazeteciliği yapanlarla bu işi ciddi bir şekilde yapan, kurumsal kimlikleri olanları ayırt etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

SGC Başkanı Sezai Matur da yerel basının sorunları ve talepleri hakkında Duran'a bilgi verdi.

Duran, daha sonra Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı ve gazete sahibi Halil İbrahim Balcı'yı da ziyaret eden Duran, bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı