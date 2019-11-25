Bıg Bang 2019 finalistleri belli oldu!

25.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:05

İşte 28 Kasım'da Uniq İstanbul'da gerçekleşecek Big Bang'de finale çıkmaya hak kazanan o teknoloji girişimleri…

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan ve üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği 'Big Bang Start-up Challenge'a geri sayım başladı. Her yıl yüzlerce girişimin başvurduğu İTÜ Çekirdek'e bu yıl ilk kez Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındı. Binlerce girişimin arasından sıyrılarak, 28 Kasım'da Uniq İstanbul'daki Big Bang Start-up Challenge sahnesine çıkacak olan 20 teknoloji girişimi belli oldu.

Bu yıl 'scale-up' mottosuyla yola çıkan Big Bang'de fuayede ve sahnede yer alacak iyisinin de iyisi girişimler kendilerini büyütecek yatırım ve desteklerle buluşacak. Geçen yıl Big Bang'de girişimlere, 21 milyon TL'yi aşan bir kaynak ulaştırılmıştı. İTÜ Çekirdek'in yeni paydaşları ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile 21 milyon TL'nin üstüne çıkılması hedefleniyor.

İşte Big Bang 2019'da finale çıkmaya hak kazanan o girişimler:

BulutKlinik: Sağlık sektöründe yönetici ve yazılımcı olarak çalışmış kurucu kadronun hayata geçirdiği girişim, klinik yönetimi için uçtan uca çözümler sunuyor. Bugün itibariyle bin 700'den fazla klinikle çalışıyor.

Car4Future Technologies: Elektrikli ve otonom arac¸lar ic¸in blokzinciri ile gelis¸tirilen bir enerji paylas¸ım agˆı olan girişim, elektrikli arac¸ların enerjilerini digˆer elektrikli arac¸lara ve tekrar s¸arj u¨nitelerine aktarmalarını sağlıyor.

Cleantex: Tekstil kiralama hizmeti ile müşterilerine uçtan uca, bütünleşik bir tekstil yönetimi hizmeti veren girişim, Türkiye'nin ilk tekstil havuzunu oluşturarak farklı segmentlerde faaliyet gösteren müşterilerin ihtiyaçlarına uygun kalite ve ebatlarda tekstilleri kullanıma sunuyor.

Earnado: Küçük, orta ölçekli firmalar ve ölçeklenebilir girişimlere çok sayıda çevrimiçi dönüşüm hizmetleri sunan bir platform olarak hizmet veriyor.

Ecording: Bireysel çevre bilincini artırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan sosyal girişim olarak çalışıyor.

Fabrikatör: Üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim süreçlerini kolayca yönetmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen girişim, Türkiye'nin dört bir yanından üreticilere hizmet veriyor. Fabrikatör'ün bulut tabanlı bir yazılım çözümü olması, üreticilerin işletmeleriyle ilgili verilere diledikleri zaman, diledikleri cihazdan ulaşabilmelerini sağlıyor.

Facilis Racing: Geliştirdiği ekipmanlarla dünya çapındaki motor sporları pazarına güçlü bir giriş yapan girişim, yarış araçlarının piste hazırlanma sürecinde 1 saatlik kazanç sağlamayı hedefliyor.

FonRadar: KOBİ'lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere, KOBİ'ler ile finansal kurumları bir araya getiren hızlı ve etkin bir dijital platform olarak hizmet veriyor.

Freight Basket: Freight Basket platformuna katılan firmalar mevcut navlunları inceleyerek hizmet rezervasyonu yapabiliyor, ihtiyaçları olan hizmet için talep oluşturabiliyor. Platform; lojistik sektöründe büyük bir zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Ludens Robo Advisory: Kişiye özel bir yatırım yönetimi platformu olarak hizmet veriyor. Yatırımcılarına özel olarak Nobel ödüllü bir finansal yönteme dayalı, akıllı bir algoritmalar ile portföyler oluşturuyor.

Meinox İlaç Teknolojileri: Akıllı ilaçlar geliştiren ve üreten Meinox İlaç Teknolojileri, uzun vadede çeşitli kanser ve maligniteler için çalışmayı hedefliyor.

MEŞK: Müzik hobisini geliştirmek isteyen ama günümüz koşullarında özel derslere vakit ayıramayanlar için mekân ve zaman bağımsız olarak müzik öğrenme imkânı sunuyor.

MIPS: Baba olmak isteyen ve sperm sağlığını merak eden erkekler için değer üreten girişim, evde sperm test cihazı Menlab'ı geliştirdi.

Parxlab: Park noktalarına yerleştirilen kablosuz, uzun ömürlü sensörlerden gelen verilerin işlenmesi ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak sürücülere boş park noktalarını ve işletmelere ise park noktasında oluşan veriyi göstererek daha verimli park noktaları sağlıyor.

SafeTech: Toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kritik altyapı tesislerini siber saldırılara karşı koruyan OTShield adlı çözümü geliştiren girişim, kritik altyapı tesislerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyor.

Sensemore: Dünyanın en küçük kablosuz titreşim sensörünü üreten girişim, ürününü dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Stork Camper: Pick up araç kasalarına tasarlanan mekanizma ve bu mekanizmaya uyumlu kullanıcı tarafından kolayca takılıp çıkarılabilir, genişleyebilir modüler yaşam kabinleri geliştiriyor.

Torchit: Big Bang'e Hindistan'dan katılan girişim, görme engellilerin temel gerekliliklerini çözmeye yönelik ürünler geliştiriyor. Torchit'in geliştirdiği Saarthi ürünü akıllı tespit özelliğine sahip portatif bir akıllı baston gibi hareket ederek, görme engellilerin fiziki ortamlardaki engelleri belirlemesine yardımcı oluyor.

Torever: Her turiste özel seyahat planları oluşturan girişim, seyahat sırasında gezilecek yerler hakkında ayrıntılı bilgi sunuyor.

XENTRON: Akıllı ve bağlantılı vasıta platformunu hayata geçiren girişim, otomotiv ekosistemin en değerli ortağı olmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler