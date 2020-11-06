Biden'ın evinin bulunduğu bölgede "hava sahasına kısıtlama" getirildi
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Biden'ın evinin bulunduğu bölgede "hava sahasına kısıtlama" getirildi

06.11.2020 18:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:51

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Delaware eyaletinde bulunan evinin bulunduğu bölgede hava sahasına güvenlik amaçlı kısıtlama getirildi.

ABD'de kıyasıya devam eden başkanlık yarışında, Demokratların başkan adayı Joe Biden Beyaz Saray'a bir adım daha yaklaştı. Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentindeki evinin bulunduğu bölgede hava sahasına güvenlik amaçlı kısıtlama getirilerek, bölge "ulusal savunma hava sahası" ilan edildi.

KISITLAMA 11 KASIM'A KADAR GEÇERLİ

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamanın başkanlık seçimlerinin ardından geçtiğimiz Çarşamba günü ilan edildiği belirtildi. İdare tarafından pilotlara yapılan online bildirimde, 1 mil yarıçapındaki bölgede 11 Kasım'a kadar kısıtlamaların aktif olduğu bildirildi.

ZAFER KONUŞMASI YAPACAĞI MERKEZ DE KISITLAMA KAPSAMINDA İDDİASI

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden'ın başkanlık seçimini kazanması durumunda zafer konuşmasını yapmasının beklendiği Chase Center üzerinde de geçici olarak hava sahasının kısıtlandığı öne sürüldü.

SAYIMIN SÜRDÜĞÜ 4 EYALETTE BİDEN ÖNDE

Öte yandan Biden kritik öneme sahip Nevada, Arizona, Georgia ve Pennsylvania'da seçim yarışını önde götürüyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ise şu anda sadece Kuzey Carolina'da önde bulunuyor. Seçim yarışında Biden 264 delegeye, Trump ise 213 delegeye ulaştı.

Biden'ın evinin bulunduğu bölgede 'hava sahasına kısıtlama' getirildi
Biden'ın evinin bulunduğu bölgede 'hava sahasına kısıtlama' getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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