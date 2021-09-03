Biden'dan 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması talimatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden'dan 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması talimatı

Biden'dan 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması talimatı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, imzaladığı kararname ile Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili federal kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi.

Seçim sürecinde halka bu yönde şeffaflık sözü verdiğini hatırlatan Biden, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20. yıl dönümünde bu sözünü yerine getirdiğini belirtti.

Biden, FBI'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yapmış olduğu soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek gizli olan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle son dönemde eleştiriler yükseliyordu.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde...
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde...
Boynuna stor perde dolanarak ölen çocuğun komşuları korku dolu anları anlattı: Gördüğümüzde ölmüştü
Boynuna stor perde dolanarak ölen çocuğun komşuları korku dolu anları anlattı: Gördüğümüzde ölmüştü
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Haluk Levent Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Marcao Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Biden'dan 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması talimatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 22:07:28. #1.15#

title