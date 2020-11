Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu

ABD başkanlık seçimi için kritik eyaletlerde oyların sayımı devam ederken, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, 71 milyonu geçen oyla ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu. Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde kazananın kim olacağı belirsizliğini korurken seçimin kaderini belirleyecek Pensilvanya, Georgia, North Carolina, Nevada ve Arizona eyaletlerinde oyların sayımı devam ediyor.

1964 yılından bu yana Cumhuriyetçilerin kazandığı, Trump'ın almasına kesin gözüyle bakılan 3 seçici delegesi olan Alaska'da da oyların sayımı sürüyor.

150 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI

Seçim sonuçlarının hala açıklanmadığı 20 seçici delegesi olan Pensilvanya eyaletinde da 1 milyondan fazla oyun sayımına devam ediliyor. 1900 yılından bu yana en yüksek katılımın olduğu 59. başkanlık seçimlerinde ilk belirlemelere göre 150 milyondan fazla oy kullanıldı.

BİDEN, ABD TARİHİNİN EN FAZLA OY ALAN BAŞKAN ADAYI OLDU

Associated Press (AP) haber ajansına göre, Demokrat aday Joe Biden 71 milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ve eski başkan Barack Obama'nın rekorunu geliştirdi.

OBAMA'NIN REKORUNU KIRDI

Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı. Obama'nın rekorunu geçmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ise 68,1 milyon oya ulaştı.

BİDEN'IN 264, TRUMP'IN 214 DELEGESİ BULUNUYOR

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

KRİTİK EYALETLER

ABD'li yayın kuruluşları seçimin kaderini belirleyen kritik eyaletlerden Michigan ve Wisconsin'de Biden'in kazandığı bildirdi.

Trump Kuzey Carolina'da az farkla önde giderken, Georgia'daki avantajını yitirmeye başladı. Biden ise Arizona'da önde gidiyor. Pennsylvania'da ise Biden lehine olduğu tahmin edilen milyonlarca posta oyun sayılmaya başlamasıyla birlikte Trump'ın liderliği 164,000 oya indi.

Geçen seçimlerde bu Michigan ve Wisconsin'i kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın elindeki seçenekler giderek azalıyor. Trump seçimleri kaybetmesi halinde 1992 yılında George HW Bush'tan bu yana girdiği ikinci seçimi kaybeden ilk başkan olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük