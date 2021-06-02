Biden 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için seferberlik başlattı
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Biden 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için seferberlik başlattı

Biden 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için seferberlik başlattı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olması için 1 aylık seferberlik başlattıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olması için 1 aylık seferberlik başlattıklarını duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 salgını ve aşılama çalışmalarında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki yetişkinlerin yüzde 52'sinin Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğuna işaret eden Biden, 4 Temmuz'a kadar bu oranı yüzde 70'e çıkarma hedefi koyduklarını bildirdi.

Biden, "Bugün, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için bir aylık seferberlik ilan ediyoruz. Herkes üstüne düşeni yaparsa 4 Temmuz'da Kovid-19'dan bağımsızlığımızı ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bazı kesimlerindeki aşı karşıtlığına da işaret eden Biden, "Zaten çok fazla bölünmüş olan ülkemizin, bir de aşılı-aşısız diye bölünmesini istemiyorum." dedi.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güney ve orta batı eyaletlere "ulusal aşı turları" düzenleyeceğini, Harris'e bu turunda eşi Jill Biden, Harris'in eşi Douglas Emhoff ve bazı kabine üyelerinin de eşlik edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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