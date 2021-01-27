Bıçaklı saldırıda gerçek fail yakalanınca cezaevinden çıktı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, sokak ortasında bacağından bıçaklanmış cesedi bulunan Erol Ünlü (48) cinayetinde asıl failin İhsan Çapa (23) olduğu belirlendi. Çapa Muğla'da yakalanırken, daha önce olayla ilgili tutuklanan Ünlü'nün kuzeni Cengiz K. (40) serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ocak'ta, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Erol Ünlü olduğu belirlenen kişinin bacağından bıçaklandığını ve kan kaybından öldüğünü tespit etti. Ünlü'nün cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Erol Ünlü'nün bıçaklandığı akşam yanında olduğu iddia edilen kuzeni Cengiz K.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Cengiz K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.ASIL FAİL YAKALANDISoruşturmayı sürdüren polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından olay günü Erol Ünlü ile birlikte olduğunu belirlenen İhsan Çapa'yı takibe aldı. Olaydan 1 gün sonra Muğla'ya kaçtığı belirlenen Çapa, yapılan takip sonucu yakalandı. Suçunu itiraf eden Çapa, tutuklandı.

Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine daha önce verdiği çelişkili ifadeler üzerine tutuklanan Cengiz K. ise dün gece cezaevinden serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK