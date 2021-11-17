Beyzanur'un ölümünde ifade veren doktor: Boynunda görülmesi beklenen izlere rastlamadım

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 112'i arayıp, intihar ettiği ihbarında bulunduğu 3 aylık eşi Beyzanur Fidan'ın (22) ölümünün şüpheli bulunması üzerine tutuklanan Ömer Fidan'ın (26) yargılanmasına devam edildi. Beyzanur Fidan'a olay yerinde müdahalede bulunan doktor M.Ç. ifadesinde, "Maktulün boynunda görülmesi beklenen izlere rastlamadım. Bu nedenle durumdan şüphelenerek polis ekibine durumu aktardım. Benim tıbbi tecrübeme göre bir kişinin kendisini boğarak öldürmesi pek mümkün değildir" dedi.

Olay, 21 Mart'ta Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112'yi aradı. Eve gelen sağlık ekibi, Beyzanur Fidan'ın ölümünü şüpheli bulması üzerine Ömer Fidan polis tarafından gözaltına alındı. Ömer Fidan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Duruşmada daha sonra A.G., M.G. ve E.F. isimli tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, 112 Çağrı Merkezi'nden görüşme kayıtlarının istenmesi ve Adli Tıp Kurumu'ndan Beyzanur Fidan'ın kesin ölüm sebebine dair raporun beklenilmesine, Ömer Fidan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Ocak tarihine erteledi.