Beyşehir'in şeker fasülyesi coğrafi işaret tescil belgesine kavuştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretimi yapılan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmasının sevinci yaşanıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretimi yapılan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmasının sevinci yaşanıyor.

Beyşehir Akçabelen Beldesi Tarımsal Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) düzenlenen törende, şeker fasülyelerinin coğrafi işaret tescil belgesinin Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe tarafından "hayırlı olması" temennisiyle kendilerine verildiğini belirtti.

Ünüvar, Beyşehir'e dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl önce TÜRKPATENT'e Beyşehir'in yöresel ürünlerinden Akçabelen (Çetmi) şeker fasülyesinin coğrafi işaret tescilinin yapılması için başvuruda bulunduklarını anımsattı.

Ürünlerinin 1 Ağustos 2019 tarih ve 56 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayınlanarak tescil edildiğini hatırlatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bugün de coğrafi işaret tescil belgemize ilçe olarak kavuştuk. Bu tescil, ilçemizde coğrafi işaret alan ilk ve tek ürün olması sebebiyle bölgemize ayrıca büyük bir gurur yaşatıyor. Şeker fasülyemiz yıllardır kendi yerel ismiyle anılmış ve bu güne kadar da üretimi sürdürülegelmiştir. Akçabelen mahallemizde özel iklim, toprak, su, tohum gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Yerleşim merkezimizden bir asırdan fazladır atadan kalma tohumlarla geleneksel olarak üretimi yapılan fasulyemiz coğrafi işaret belgesiyle marka değerini artırarak kalitesini de kanıtlamış oldu. Daha önce de fasulyemizin değeri Birleşmiş Milletler GEF fonunun dikkatini çekmiş ve iki proje ile desteklenerek Birleşmiş Milletler literatürüne de girmişti. Coğrafi işaretli bir ürün olarak fasülyemiz, bundan sonra yeni marka değeri ile üreticilerimize daha fazla katma değer sağlayarak bölge ekonomisinin kalkınmasına inşallah önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda, şeker fasulyemizin coğrafi işaret tescil belgesi alması ve öncesindeki hayata geçirilen projeler ve tüm desteklerinden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere Beyşehir Belediye Başkanlığımıza ve mahalle muhtarlığımıza şükranlarımı sunuyorum.Üreticimize ve ilçemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar