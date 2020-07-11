Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı hizmete açıldı Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı hizmete açıldı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden uzun devreli gelişim planına uygun olarak işletmek üzere kiraladığı İç Anadolu'nun en gözde plajı olan Karaburun Plajı'nın gerekli düzenleme, bakım ve temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine açıldığını bildirdi.

Bayındır, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte uzun süredir merakla ve dört gözle beklenen Karaburun Plajı'nın hizmete açıldığı günlerin geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda sona gelinmiş olup, bugün itibarıyla plajımız halkımızın hizmetine açılmıştır. Milli Park sahası içerisinde yer alan Karaburun Plajının sürdürülebilir özelliklerini sağlayarak, aynı zamanda koruma kullanma dengesini de gözeterek, Konya'mızın ayağına denizi getirmiş olduk. Plajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını münasebetiyle şezlong ve şemsiyeleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirerek, tüm kişisel korunma tedbirlerini aldık. Akdeniz plajlarında ne varsa aynısını Konya'mızın ayağına getirdik. Hafta içi ve özellikle hafta sonu İç Anadolu'nun gözdesi olan Karaburun Plajımızda, yoğunluğun olacağını düşünerek, dört ayrı noktaya konumlandırılan can kurtaranlarımızla gerekli önlemlerimizi aldık. Bundan sonra geriye halkımızın plajımıza gelerek serinlemesi kalıyor."

Başkan Bayındır, Konya ve bölge turizmi için büyük önem taşıyan Karaburun Plajı'na herkesi davet ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA