Beyşehir'de 'Kadının Siyasetteki Yeri' Konuşuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "2023'e Giderken Kadının Siyasetteki Yeri" konulu konferans gerçekleştirildi

Beyşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde düzenlenen konferansta kadının siyasetteki yeri ele alındı. Konferansa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Hüyük İmrenler Mahalle Muhtarı Fadime Açıkbaş konuşmacı olarak katıldı.

"Konferansa 3 başarılı kadını davet ettik"

Konferanstan önce selamlama konuşması yapan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Aynı zamanda başarılı kadının arkasında da anne vardır. Bu münasebetle biz '2023'e Giderken Kadının Siyasetteki Yeri' adlı konferansı organize ettik ve bu programa 3 başarılı kadını davet ettik. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanımız 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekilimiz Gülay Samancı, Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru ve Hüyük İmrenler Mahalle Muhtarımız Fadime Açıkbaş'ı burada ağırlıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Zor olan köprü kurmaktır"

Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların siyasetteki yerinin daha da artığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Her ne kadar genel yönetimlerde kadınlar etkin olsa da yerel siyasette kadınların bir aktör olarak ortaya çıkması çok daha yenidir. Dolayısıyla misyonumuz oldukça büyük. Yerel yönetimler, hizmet alanının yarısını kadınlar oluşturduğu için oldukça önemlidir. Sadece yol, asfalt, park yapmak yeterli olmuyor. İnsana dokunmak gerekiyor ve insanla aranızda köprüler kurmak gerekiyor. Esasen duvar örmek ve duvarcı ustası olmak çok daha kolay. Zor olan köprüler inşa edebilmek, gönüller arasında köprüyü kurabilmektir" şeklinde konuştu.

"Zorluk çekmiyoruz"

Hüyük ilçesinin İmrenler Mahalle Muhtarı Fadime Açıkbaş ise, "Sağ olsunlar bizi anlayışla karşılayan başkanlarımız var. Onlar bizi destekledikten sonra biz hiçbir zorluk ve engel tanımıyoruz. Ben Hüyük'ün mahalle muhtarıyım ama gittiğim hiçbir yerden de geri çevrilmedim. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Bunun nedeni de Cumhurbaşkanımızın kadına vermiş olduğu değerdir. Kadının siyasetteki yeri noktasında geçmişle bugün kıyaslarsak uçurumlar olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Siyaset gönül işi, sevgi işi"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, kadının siyasette yaşadığı zorluklara işaret ederek, "Milletvekili seçildiğimde oğlum 2 yaşındaydı. Meclis'de çalıştığımız o yoğun dönemde çocuğumu 24 saatte bir saat gördüğümüz zamanlar oldu. Ama arkadaşlar bu işi severseniz yorgunluk hissetmezsiniz. Çünkü bu iş gönül işi, sevgi işi. Gözlerinizin içine baktığımızda samimiyetinizi gördüğümüzde bizim için en büyük mutluluk orası" diye konuştu.

"AK Parti ile kadın siyasette daha etkin oldu"

Kadının siyasetteki yeri noktasında cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan sonra düşüş olduğunu vurgulayan Samancı, "Bazı dönemlerde kadınların temsil makamında olmadığını görüyoruz. Milletvekili seçimlerinde bir nebze temsil edilmişler fakat belediye seçimlerinde böyle bir durum söz konusu olmamış. Esas olarak bayanların siyasete tam adapte edilmesi, onların siyasette karar mekanizmalarının içinde bulunmaları AK Parti döneminde daha da çok genişletilmiştir" ifadelerini kullandı.

"En büyük güç beşeri sermayedir"

Türkiye'nin, İslam dünyasının, Osmanlı'nın çöküşünün başladığı günden bu yana yakamızı bırakmayan en büyük sorunun 'Kaht-ı Rical' olduğuna dikkat çeken Başkan Toru, "Sermayesi olan toplumlar her zaman gelişmiş, kalkınmış toplumlardır. Ekonomik ve siyasi gücün nihai kaynağı ne petrol, ne doğalgaz, ne uranyumdur. İyi eğitimli, stratejik düşünen, girişimci, cesur bireylerden oluşan beşeri sermayesidir. 2023, 2071 hedeflerine emin adımlarla ulaşabilmek ve dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girebilmek için toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın aklına, zihin gücüne ve tecrübesine de başvurmamız lazım. Kadınlar, siyasette ve diğer alanlarda daha etkin olmak için daha fazla donanımlı hale gelmelidirler" dedi.

Konferansın sonunda tüm konuşmacılara Beyşehir manzaralı tablo hediye edildi. Programa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Av. Gülay Samancı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol, ilçe protokol mensupları, teşkilat üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA