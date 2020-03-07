Beyşehir Belediyesi ilçede çalışma sezonunu açtı

07.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:50

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Belediye asfalt şantiyesindeki sıcak asfalt plentinin mesaisine başladığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, ilçede asfaltsız ve bozuk yol bırakmama hedefiyle çıktıkları yolda Belediye olarak asfalt şantiyesi ile parke taşı imalat tesisini göreve gelir gelmez hizmete soktuklarını hatırlattı.

Bu yıl da ilkbahar mevsiminin gelmesi ve yeni çalışma sezonunun başlaması nedeniyle Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 2020 yılı mesaisine başladığını vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"Beyşehir'de bu dönemde rekor düzeyde bir hizmete imza atmayı planlıyoruz. Hem sıcak asfalt plenti hem de parke imalat tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte mahallelerimizde altapısı biten güzergahlarda yol çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dönemin ilk asfaltını çıkarmaya başladık. Şantiyemizde saatte 20 ton asfalt üretiliyor. Bundan sonraki günlerde çalışmalarımız daha da ivme ve hız kazanacak. Ayrıca, ağır kış şartları nedeniyle kentimizdeki cadde ve sokaklarda oluşan çukurlar ve deforme olmuş güzergahlarda yama çalışmalarına da hız verdik. Belediyemiz artık geldiği noktada kendi söküğünü kendisi diker hale gelmeye başladı. Yeni dönemde artık sıçrama ve hizmet yapma zamanı diyoruz. Yaz dönemini ilçemizde inşallah hizmet ve yeni projelerle süslemeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA